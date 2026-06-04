350억원 규모…올해 관련 매출 1000억원 예상 장현 대표 “올해 역대 최대 실적 달성 기대”

[헤럴드경제=고은결 기자] 가온전선이 미국 인공지능(AI) 데이터센터 전력망에 송전용 케이블을 공급한다.

가온전선은 미국 전력 인프라 공급사를 통해 약 350억원 규모의 AI 데이터센터 전력망용 케이블을 공급한다고 4일 밝혔다. 가온전선이 AI 데이터센터 전력망 시장에 진출한 것은 이번이 처음이다. 회사는 올해 관련 매출이 1000억원 규모까지 늘 것으로 보고 있다.

가온전선은 이미 미국 태양광 발전단지 전력망 구축 사업에 연간 약 1000억원 규모의 케이블을 공급 중이다. 여기에 AI 데이터센터 전력망 시장이 열리면서 올해 미국 수출은 약 2000억원 규모로 늘 전망이다.

미국 현지 법인 LSCUS도 최근 빅테크 기업들과 총 5조원 규모를 웃도는 버스덕트 장기 공급 계약을 확보하는 등 미국 AI 데이터센터 전력 인프라 시장의 핵심 업체로 자리잡고 있다.

이에 따라 가온전선은 AI데이터센터 외부 전력망용 케이블과 내부 전력 분배용 버스덕트를 모두 공급할 수 있는 사업 구조를 구축하게 됐다.

정현 가온전선 대표는 “미국 현지 사업 기반을 강화하고 AI 전력 인프라 시장을 핵심 성장축으로 육성할 계획”이라며 “AI 데이터센터와 신재생에너지 전력망 시장 확대에 맞춰 올해 역대 최대 실적 달성을 기대한다”고 말했다.

한편 가온전선은 올해 1분기 연결 기준 매출 7636억원, 영업이익 278억원의 실적을 기록했다. 이는 1년 전보다 각각 19.4%, 27.2% 늘어난 수준이다.