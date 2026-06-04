개인 누적 순매수 5500억원 넘어 상장 이후 수익률 28.68%

[헤럴드경제=문이림 기자] KB자산운용은 ‘RISE 현대차고정피지컬AI’ 상장지수펀드(ETF)가 상장 13영업일 만에 순자산 5000억원을 돌파했다고 4일 밝혔다. 상장 이후 개인 투자자 누적 순매수 규모도 5500억원을 넘어섰다.

지난달 12일 상장한 ‘RISE 현대차고정피지컬AI’ ETF는 현대차그룹 핵심 계열사와 함께 로봇·인공지능(AI) 전환 과정에서 수혜가 기대되는 주요 기업에 투자하는 상품이다. 피지컬 AI 생태계 전반에 투자할 수 있도록 설계됐다.

이 ETF는 ‘KEDI 현대차고정피지컬AI 지수’를 기초지수로 추종하며, 현대차를 약 25% 비중으로 고정 편입한 점이 특징이다. 자율주행·로보틱스·공장자동화 등 피지컬 AI와의 연관성이 높은 상위 14개 종목에도 투자한다.

기존 자동차 ETF와 차별화된 점도 특징이다. 내연기관 중심 자동차 산업 비중은 줄이고 로보틱스, AI 소프트웨어, 스마트팩토리 관련 기업 비중을 확대해 미래 성장성에 초점을 맞췄다. 동시에 안정적인 실적과 재무구조를 갖춘 기업에 집중 투자해 일반 로봇 테마 ETF 대비 변동성을 낮췄다.

주요 편입 종목은 ▷현대차(23.69%) ▷현대모비스(16.90%) ▷LG이노텍(13.68%) ▷기아(10.79%) ▷현대오토에버(9.19%) ▷레인보우로보틱스(6.86%) ▷LG씨엔에스(6.12%) ▷두산로보틱스(4.52%) 등이다.

에프앤가이드에 따르면 지난 2일 기준 해당 ETF의 상장 이후 누적 수익률은 28.68%를 기록했다.

육동휘 KB자산운용 ETF상품마케팅본부장은 “현대차그룹은 로봇·소프트웨어 중심 자동차(SDV)·스마트팩토리·자율주행까지 연결되는 국내 대표 피지컬 AI 플랫폼 기업으로 진화하고 있다”며 “‘RISE 현대차고정피지컬AI ETF’는 현대차그룹의 기업가치 재평가 가능성과 핵심 협력사들의 성장 모멘텀을 동시에 담을 수 있는 차세대 전략 상품”이라고 말했다.