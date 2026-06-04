BTS 부산 콘서트 계기, 온오프라인 마케팅 전개 부산시와 네이버 및 여행업계 협업으로 매력 조명

[헤럴드경제=김명상 기자] BTS 부산 콘서트를 계기로 외국인 관광객을 인근 지역으로 확산하려는 전략이 본격화된다.

한국관광공사는 BTS 부산 콘서트(6월 12~13일) 전후로 진행되는 ‘BTS 더 시티 아리랑 - 부산’을 계기로 외국인 관광객 이동을 부산 인근 지역까지 확장하기 위한 온·오프라인 마케팅을 추진한다. 더 시티는 콘서트 개최 전후에 해당 도시에서 BTS 관련 다양한 즐길 거리를 제공하는 팬 이벤트다.

공사는 6월 한 달간 네이버와 여행업계와 협업해 부산과 인근 지역 관광 자원을 집중 소개한다. 네이버지도 ‘비 로컬(BE LOCAL)’ 캠페인과 연계해 외국인을 대상으로 부산 주요 관광명소 10곳을 홍보하고, 온라인 여행 플랫폼과 함께 지역 연계 상품 기획전을 운영한다. 또한 하나투어 ITC와 협업해 기존 서울·평창 중심의 BTS 테마상품 코스를 부산까지 확대한다.

해외 팬을 위한 정보 접근성도 강화한다. 한국관광 통합플랫폼 ‘비짓 코리아’ 웹과 앱에 부산관광 특별 페이지를 개설해 관광지, 안전, 교통 정보를 통합 제공한다. 공사 해외지사 SNS는 여행 코스, 입국 절차, 결제수단 정보를 안내하고, 글로벌 인플루언서에게는 체험 바우처와 촬영 코스 추천 등 현장 중심 지원을 제공한다. 김해국제공항에서는 입국객 대상 홍보 부스를 운영하고, 1330 관광통역안내 서비스에는 콘서트 전용 매뉴얼을 적용해 외국인 불편 대응을 강화한다.

현장 환대 프로그램도 병행한다. 공사는 부산시와 함께 부산역 유라시아플랫폼 웰컴센터를 6월 21일까지 운영하고, 콘서트 기간에는 아시아드주경기장 외부 광장에 관광홍보관을 설치해 지역 관광상품을 안내한다. BTS 뮤직비디오에 등장한 태극부채도 활용해 방문객 유입을 유도한다.

한여옥 한국관광공사 국제관광콘텐츠실장은 “대형 한류 이벤트는 방한 외국인의 지역 방문을 유도할 수 있는 최적의 기회”라며, “민간업계 및 지자체와의 긴밀한 협업을 통해 해외 팬들의 관심이 지역관광까지 이어질 수 있도록 적극 지원하겠다”라고 밝혔다.