제9회 전국동시지방선거 본투표일인 3일 오후 서울 여의도 여의도중학교에 마련된 여의동 제5투표소에서 유권자들이 투표를 하고 있다. 임세준 기자
제9회 전국동시지방선거 본투표일인 3일 오후 서울 여의도 여의도중학교에 마련된 여의동 제5투표소에서 유권자들이 투표를 하고 있다. 임세준 기자

[헤럴드경제=정석준 기자] 6·3 지방선거 투표율이 61.0%로 잠정 집계됐다.

중앙선거관리위원회는 3일 오전 6시부터 오후 6시까지 진행된 투표에 전체 유권자 4464만9908명 가운데 2724만9586명이 참여했다고 밝혔다.

여기에는 지난달 29∼30일 실시된 사전투표(투표율 23.51%)와 거소투표 결과도 반영됐다.

이는 역대 지방선거 투표율 가운데 두 번째로 높은 수치다. 지방선거 역사상 가장 높은 투표율은 제1회 지방선거 당시 기록한 68.4%다.

제8회 지방선거 최종 투표율인 50.9%와 비교하면 10.1%포인트(p) 높은 수치를 기록했다.

투표율이 가장 높은 지역은 전남(65.7%)이고 강원(64.5%), 경남(64.4%), 대구·울산(64.2%) 등이 뒤를 이었다. 가장 낮은 곳은 54.3%를 기록한 광주이다. 이어 제주(56.4%), 인천(58.2%), 경기(58.4%) 등 순이었다. 서울의 투표율은 63.6%로 전국 평균을 웃돌았다.

다만 최종 투표율이 집계에는 시간이 더 걸릴 전망이다. 서울 송파구·강남구·광진구 일대에서 이날 투표용지 부족 사태가 빚어지면서 투표 마감이 늦어졌기 때문이다.


mp1256@heraldcorp.com