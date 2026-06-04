[헤럴드경제=정석준 기자] 6·3 지방선거 투표율이 61.0%로 잠정 집계됐다.

중앙선거관리위원회는 3일 오전 6시부터 오후 6시까지 진행된 투표에 전체 유권자 4464만9908명 가운데 2724만9586명이 참여했다고 밝혔다.

여기에는 지난달 29∼30일 실시된 사전투표(투표율 23.51%)와 거소투표 결과도 반영됐다.

이는 역대 지방선거 투표율 가운데 두 번째로 높은 수치다. 지방선거 역사상 가장 높은 투표율은 제1회 지방선거 당시 기록한 68.4%다.

제8회 지방선거 최종 투표율인 50.9%와 비교하면 10.1%포인트(p) 높은 수치를 기록했다.

투표율이 가장 높은 지역은 전남(65.7%)이고 강원(64.5%), 경남(64.4%), 대구·울산(64.2%) 등이 뒤를 이었다. 가장 낮은 곳은 54.3%를 기록한 광주이다. 이어 제주(56.4%), 인천(58.2%), 경기(58.4%) 등 순이었다. 서울의 투표율은 63.6%로 전국 평균을 웃돌았다.

다만 최종 투표율이 집계에는 시간이 더 걸릴 전망이다. 서울 송파구·강남구·광진구 일대에서 이날 투표용지 부족 사태가 빚어지면서 투표 마감이 늦어졌기 때문이다.