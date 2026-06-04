민주당 제외한 정당 8석 확보 교섭단체 가능성

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 전남광주통합특별시의회 선거 전체 91석 가운데 민주당이 83석을 석권해 91.2%의 점유율을 보였다.

더불어민주당을 제외한 정당들은 8석을 확보, 공동교섭단체 구성 가능성이 점쳐진다.

이번 지방선거에서 민주당이 압도적 우위를 보였지만, 진보당·조국혁신당·국민의힘 등 비민주 정당도 지역구와 비례대표를 합쳐 8석을 확보하면서 의회 견제와 균형추를 맞출지 주목된다.

민주당을 제외한 의석은 진보당 5석, 조국혁신당 2석, 국민의힘 1석이다.

지역구 79석 중 민주당은 75석을 차지했고, 비민주 지역구 당선자는 모두 진보당 소속 4명이다.

진보당은 광주 북구2 윤민호, 광산구3 최경미, 전남 장흥1 박형대, 강진1 강광석 당선인 등 지역구 4석에 비례대표 신연순 당선인을 더해 모두 5석을 확보했다.

조국혁신당은 지역구 당선자를 내지 못했지만 비례대표 서영미·장성해 당선인 등 2석을 얻었고, 국민의힘은 비례대표 이오숙 당선인 1석을 확보했다.

현행 광주시의회 기본 조례는 의회에 4명 이상의 소속 의원을 가진 정당은 하나의 교섭단체가 되며, 다른 교섭단체에 속하지 않은 의원 4명 이상도 별도 교섭단체를 구성할 수 있도록 규정하고 있다.

공동교섭단체가 구성되면 야권은 의사일정 협의, 상임위원회 배분, 본회의 발언권, 예산안·조례안 심사 과정에서 제도적 발언력을 확보할 수 있다.

민주당이 통합특별시장과 의회 다수 의석을 동시에 확보한 만큼, 야권 공동교섭단체는 통합 초기 집행부와 민주당 주도의 의회 운영을 견제하는 장치가 될 수 있다.

초대 통합특별시의회는 7월 출범 직후 조직개편안, 정원 조정, 청사·의회 배분, 통합 인센티브 사용, 권역별 균형발전 전략 등을 논의한다. 주청사와 의회 운영 공간, 공공기관 재배치, 상임위 구성 등을 둘러싼 지역 간 이해관계도 복잡하기 때문에 향후 논란이 예상된다.