[헤럴드경제=박병국 기자]4일 중앙선거관리위원회에 따르면 오전 5시 40분 기준 정원오 더불어민주당 서울시장 후보는 49.07%, 오세훈 국민의힘 후보는 48.21%을 득표했다. 현재 개표율은 86.24%다.
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입력 2026-06-04 05:41:40
[헤럴드경제=박병국 기자]4일 중앙선거관리위원회에 따르면 오전 5시 40분 기준 정원오 더불어민주당 서울시장 후보는 49.07%, 오세훈 국민의힘 후보는 48.21%을 득표했다. 현재 개표율은 86.24%다.
어처구니없는 투표용지 부족…선관위 고개 숙였지만 신뢰 곤두박질
[헤럴드경제=김해솔 기자] 6·3 지방선거가 초유의 투표용지 부족 사태로 크게 얼룩졌다. 중앙선거관리위원회가 대국민 사과문을 발표하며 연신 고개를 숙였지만, 계속되는 부실 선거관리 논란에 신뢰와 권위가 추락하고 말았다. 선관위는 4일 새벽 “지난 3일 일부 투표소에서 투표용지가 부족해 해당 투표소에 방문한 국민 여러분의 참정권 행사에 많은 혼란과 불편을 드
이승기 ‘105억 전세’ 집값 올리기 작전이었나…“이자 내주겠다며 전세금 3배 부풀려”
[헤럴드경제=김성훈 기자] “가수 이승기 105억 원. 가수 백현 160억 원.” 이들이 서울 용산구 한남동의 한 고급 빌라와 전세 계약을 하며 낸 전세보증금이다. 전세 시장 역대 최고가를 기록했던 이 계약이 집값을 띄우기 위한 시행사 측의 작전 아니였냐는 의혹이 제기되고 있다. MBC ‘PD수첩’은 2일 편을 방송했다. 방송은 연예기획사 원헌드레드레이블이 소속 연예인들에게 정산금을 지급하지 못한 문제를 다뤘다. 원헌드레드는 부동산 사업으로 큰 부를 축적한 차가원 회장이 가수 MC몽과 손 잡고 2023년 설립한 회사다. 회사는 샤이니 태민, 첸백시, 이승기, 이무진 등 유명 가수들을 줄줄이 영입하며 세를 키웠지만, 연예인들에게 정산금을 지급하지 않아 문제를 낳고 있다. 차 회장은 고급 빌라 사업으로 수천억 원의 수익을 거둬 엔터 사업에 투자했다고 주장한다. 그러나 정산금 미지급 사태로 그의 재력에 대해 물음표가 찍힌 상태다. 대표적으로 차 회장이 대표로 있는 피아크그룹이 한남동에 지
“20만원에 팔았다” “난 10만원이다” 순식간에 31만원 돌파 ‘어쩌나’…월요일 삼성 본격적으로 달린다?
[헤럴드경제= 박영훈 기자] “20만원에 팔았다” (삼성전자 투자자) “난 10만원이다”(삼성전자 투자자) 삼성전자가 거침없이 상승하면서 앞서 주식을 팔았던 투자자들의 한숨이 깊어지고 있다. 당시 삼성전자 주가가 이렇게 빠르게 30만원을 돌파할지는 아무도 예상하지 못했기 때문이다. 삼성전자 주가는 오랜 기간 5만원대에 있었다. 10만원을 돌파하면서 주식을 팔고 나온 투자자들이 상당수인 것으로 전해졌다. 삼성전자 한 투자자는 “10만원에서 팔았는데, 50만원이 넘는 목표주가가 나오고 있어 속이 쓰릴 정도”라고 말했다. 지난 29일 삼성전자는 전 거래일 대비 5.84% 오른 31만 7000원에 마감했다. 장 마감 이후 에프터마켓에서는 6% 넘게 더 상승했다. 글로벌 반도체 수요 증가에 대한 기대감이 갈수록 더 커지고 있다. 삼성전자 주가도 계속 우상향하고 있다. 주가가 계속 오르면서 먼저 판 사람들은 아쉬움을 토로하고 있다. “이렇게까지 오를 줄 몰랐다” “20만원에 팔았다” “난 10
단독 [단독] 삼성전자, 메모리 직원들에게 영업이익 10% 성과급 지급 약속…3년 뒤 성과급 제도화도 제안
[헤럴드경제=박지영·김용훈 기자] 삼성전자 노사 갈등이 창사 이래 최대 규모 총파업 위기로 치닫는 가운데 사측이 교착상태를 깨기 위해 먼저 손을 내미는 모양새다. 초기업노조에 따르면 사측은 경쟁사인 SK하이닉스 수준의 성과급 기준과 노조가 주장하는 ‘제도화’도 일부 수용하겠다는 입장을 다시 밝힌 것으로 알려졌다. 하지만 초기업노조는 “회사의 갈라치기”라며 총파업 의지를 굽히지 않고 있다. 8일 삼성전자 초기업노조는 지난 6일 “오늘 DS부문 메모리사업부만 회사 측 제시안에 대해서 보직장을 포함한 격려 간담회를 진행했다고 한다”고 밝혔다. 그러면서 “조합원 분들의 제보를 통해 확인한 결과 (사측이 교섭 때 제시한) 기존 1안이였으며, 3년간 ‘명문화’ 하고 이후 제도화하자는 내용이었다고 확인했다”고 했다. 앞서 사측은 지난 3월 27일 집중교섭에서 “경쟁사와 동일한 영업이익의 10%를 모두 성과급에 사용하겠다”고 밝힌 바 있다. 이는 SK하이닉스와 동일한 기준이지만, 삼성전자의 영업이