이승기 ‘105억 전세’ 집값 올리기 작전이었나…“이자 내주겠다며 전세금 3배 부풀려”

[헤럴드경제=김성훈 기자] “가수 이승기 105억 원. 가수 백현 160억 원.” 이들이 서울 용산구 한남동의 한 고급 빌라와 전세 계약을 하며 낸 전세보증금이다. 전세 시장 역대 최고가를 기록했던 이 계약이 집값을 띄우기 위한 시행사 측의 작전 아니였냐는 의혹이 제기되고 있다. MBC ‘PD수첩’은 2일 편을 방송했다. 방송은 연예기획사 원헌드레드레이블이 소속 연예인들에게 정산금을 지급하지 못한 문제를 다뤘다. 원헌드레드는 부동산 사업으로 큰 부를 축적한 차가원 회장이 가수 MC몽과 손 잡고 2023년 설립한 회사다. 회사는 샤이니 태민, 첸백시, 이승기, 이무진 등 유명 가수들을 줄줄이 영입하며 세를 키웠지만, 연예인들에게 정산금을 지급하지 않아 문제를 낳고 있다. 차 회장은 고급 빌라 사업으로 수천억 원의 수익을 거둬 엔터 사업에 투자했다고 주장한다. 그러나 정산금 미지급 사태로 그의 재력에 대해 물음표가 찍힌 상태다. 대표적으로 차 회장이 대표로 있는 피아크그룹이 한남동에 지