[헤럴드경제=김성훈 기자] 서울 송파구 투표소 앞 ‘선거 무효’를 주장하는 인파가 수백명으로 늘면서 과격시위로 격화할 조짐이 감지된다. 경찰은 기동대 수십명을 투입했다. 대구에서도 개표 중단을 요구하는 집회가 열렸다.

4일 연합뉴스에 따르면, 이날 오전 0시 기준 보수 성향 유튜버와 시민 수백명이 몰려들어 송파구 우성아파트 경로당에 설치된 잠실7동 제2투표소 입구를 둘러싼 상태다. 투표소는 사실상 봉쇄됐다.

입구를 막은 시위대는 개표 중단을 요구하며 투표소 내부에 머무는 선거관리위원회 관계자들을 위협했다.

일부 인원은 “유리창 발로 차면 깨지는데 안 하고 뭐하느냐”라며 진입을 독촉하기도 했다.

당초 ‘투표함 반출 저지’를 중점적으로 강조하던 시위대는 확성기 등을 이용해 “대통령 탄핵” 등 연신 구호를 외치며 결집하고 있다.

한 아파트 주민이 “이런 충돌은 재물손괴다. 내일 애들이 학교를 가야 하는데 뭐 하는 짓이냐”고 따지자, 시위대는 단체 야유를 보낸 뒤 “부정선거 완전 무효” 등 구호를 외쳤다.

시위대는 현장을 취재하던 진보 언론 기자를 색출해 해코지해야 한다는 주장도 공개적으로 내놓았다.

국민의힘 김재섭 의원이 자정께 중재를 위해 투표소를 찾았다. 김 의원은 투표소 담당자 허락을 받고 내부로 들어가 논의 중이나 시위대는 해산은커녕 공세 수위를 올리고 있다.

같은당 김은혜 의원도 뒤이어 현장에 도착해 “이번 선거는 무효”라고 말했다.

시위대의 저지로 서울시선거관리위원회는 해당 투표소의 투표함을 반출하지 못하고 있다.

서울시선관위의 협조 요청을 받은 경찰 인력 수십명이 오전 0시 30분께 투표소 주변에 배치됐다.

시위대가 “선관위를 체포하라”고 외치는 등 더욱 결집하면서 경찰과 물리적 충돌 가능성도 제기된다.

서울시선관위는 경찰이 현장을 정리하는 대로 투표함을 반출해 개표를 진행할 것으로 보인다.

해당 투표소는 선거인명부 대조전표를 받은 인원에 대해 투표 마감 시각을 오후 10시로 미룬 곳이다.

서울시선관위가 이 투표소의 초유의 투표시간 연장을 한 것은 투표용지가 부족해 되돌아간 유권자들을 위해서다.

이 투표소는 투표용지와 교환할 수 있는 대조전표를 챙긴 10여명이 실제 투표에 참여하지 않자 오후 10시까지 기간을 연장하고 아파트 방송으로 투표를 독려했다.

이날 0시 31분 기준 대구 중구선거관리위원회 앞에서도 약 100여명(추산)의 집회 참가자가 모여 “개표를 중단하라”, “선관위를 해체하라” 등의 구호를 외치고 있다.

집회 참가자들은 서울 송파구와 강남구 등 일부 투표소에서 투표용지가 부족해 유권자들이 대기하거나 투표를 하지 못한 사례가 발생한 점을 문제 삼으며 선거 관리에 의혹을 제기했다.

이들은 ‘부정선거’라는 문구가 적힌 플래카드를 들고 선관위를 규탄했으며, 일부는 개표 중단과 재선거를 요구하기도 했다.