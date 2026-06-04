[헤럴드경제=박병국 기자]6·3 지방선거 서울 투표율이 63.6%로 잠정 집계됐다.

4일 중앙선거관리위원회에 따르면 이번 지선에서 서울 지역 투표율은 63.6%로 2022년 선거보다 11.5%포인트 높다. 서초구의 투표율은 66.3%로 25개 자치구 중 가장 높다. 성동구(66.20%), 양천구(66.10%), 송파구(65.8%), 강동구(65.8%), 노원구(65.4%) 동작구(65.20%), 서대문구(64.80%) 등이 그 뒤를 이었다. 25개 자치구 중 강북(59.80%), 관악구(58.9%) 금천구(58.7%) 등 3개 자치구를 제외한 22개 자치구가 투표율 60%를 넘었다.

6·3 지방선거 준국 투표율은 61.0%로 잠정 집계됐다. 여기에는 지난달 29∼30일 실시된 사전투표(투표율 23.51%)와 거소투표 결과도 반영됐다.

이는 역대 지방선거 투표율 가운데 두 번째로 높은 수치다.

지방선거 역사상 가장 높은 투표율은 제1회 지방선거 당시 기록한 68.4%다.

제8회 지방선거 최종 투표율인 50.9%와 비교하면 10.1%포인트 높다. 투표율이 가장 높은 지역은 전남(65.7%)이고 강원(64.5%), 경남(64.4%), 대구·울산(64.2%) 등이 뒤를 이었다. 가장 낮은 곳은 54.3%를 기록한 광주이다. 이어 제주(56.4%), 인천(58.2%), 경기(58.4%) 등 순이었다.

서울의 투표율은 17개 시도 중 7번째다.