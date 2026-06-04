제9회 전국동시지방선거 본투표일인 3일 오후 서울 여의도 여의도중학교에 마련된 여의동 제5투표소에서 유권자들이 투표를 하고 있다. 임세준 기자
제9회 전국동시지방선거 본투표일인 3일 오후 서울 여의도 여의도중학교에 마련된 여의동 제5투표소에서 유권자들이 투표를 하고 있다. 임세준 기자

[헤럴드경제=박병국 기자]6·3 지방선거 서울 투표율이 63.6%로 잠정 집계됐다.

4일 중앙선거관리위원회에 따르면 이번 지선에서 서울 지역 투표율은 63.6%로 2022년 선거보다 11.5%포인트 높다. 서초구의 투표율은 66.3%로 25개 자치구 중 가장 높다. 성동구(66.20%), 양천구(66.10%), 송파구(65.8%), 강동구(65.8%), 노원구(65.4%) 동작구(65.20%), 서대문구(64.80%) 등이 그 뒤를 이었다. 25개 자치구 중 강북(59.80%), 관악구(58.9%) 금천구(58.7%) 등 3개 자치구를 제외한 22개 자치구가 투표율 60%를 넘었다.

6·3 지방선거 준국 투표율은 61.0%로 잠정 집계됐다. 여기에는 지난달 29∼30일 실시된 사전투표(투표율 23.51%)와 거소투표 결과도 반영됐다.

이는 역대 지방선거 투표율 가운데 두 번째로 높은 수치다.

지방선거 역사상 가장 높은 투표율은 제1회 지방선거 당시 기록한 68.4%다.

제8회 지방선거 최종 투표율인 50.9%와 비교하면 10.1%포인트 높다. 투표율이 가장 높은 지역은 전남(65.7%)이고 강원(64.5%), 경남(64.4%), 대구·울산(64.2%) 등이 뒤를 이었다. 가장 낮은 곳은 54.3%를 기록한 광주이다. 이어 제주(56.4%), 인천(58.2%), 경기(58.4%) 등 순이었다.

서울의 투표율은 17개 시도 중 7번째다.


cook@heraldcorp.com