[헤럴드경제=김성훈 기자] 배우 지창욱이 국세청의 세무조사 결과 수십억 원의 세금을 추징당했다는 보도가 나왔다.

2일 필드뉴스는, 서울지방국세청 조사2국이 지난 3월 무렵 지창욱에 대해 ‘비정기’(특별) 세무조사를 하는 과정에서 세금이 탈루 또는 부적절하게 처리된 정황을 포착해 수십억 원을 추징했다고 보도했다.

지창욱이 1인 기획사를 설립, 운영한 것이 문제의 발단이 됐다고 매체는 보도했다.

보도 내용의 사실 여부에 대해 지창욱의 소속사는 “확인 중”이라고 밝혔다.

앞서 이 매체는 지난달 배우 이이경과 이민기의 세금 추징에 대해서도 보도해 사실로 확인된 바 있다.

지창욱은 최근 관객이 300만 명을 돌파하며 흥행 질주를 하고 있는 영화 ‘군체’에서 주연을 맡았다. 또 SK텔레콤 광고에서 파격적으로 망가진 연기를 선보여 ‘(저렇게까지 돈을 벌어야 할만큼) 생활고를 겪고 있는 것 아니냐’는 우스갯소리가 나올 정도로 큰 주목을 받았다.