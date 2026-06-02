중동전쟁 여파…5월 소비자물가 3.1%↑

[헤럴드경제=한지숙 기자] 지난달 소비자물가가 2년 2개월 만에 가장 큰 폭으로 상승했다. 중동전쟁의 여파로 석유류 가격이 급등한 영향이다.

국가데이터처가 2일 발표한 ‘2026년 5월 소비자물가 동향’에 따르면 5월 소비자물가지수는 1년 전보다 3.1% 올라 119.92(2020년=100)로 집계됐다. 이같은 상승률은 2024년 3월(3.1%) 이후 2년 2개월 만에 최고치다.

특히 석유류 물가가 24.2% 급등했다. 석유류 가격은 러시아가 우크라이나를 침공한 지 얼마되지 않았던 2022년 7월(35.2%) 이후 3년 10개월 만에 가장 많이 올랐다.

경유와 휘발유는 각각 33.3%, 23.1% 상승했다. 서민 기름인 등유도 21.7% 올랐다.

농축수산물은 2.2% 올라 3개월 만에 상승세로 전환했다. 채소류는 4.9% 하락했지만, 축산물과 수산물이 각각 5.8%, 5.0% 올랐다.

근원물가인 농산물 및 석유류 제외지수는 2.5% 상승했다. 경제협력개발기구(OECD) 기준인 식료품 및 에너지 제외지수도 2.5% 올랐다.

서비스 물가는 2.8% 올랐다.

국제유가가 올라 국제항공료가 33.5% 급등했고, 5월 연휴 영향으로 해외단체여행비가 26.3%, 승용차 임차료가 25.7% 각각 큰 폭으로 상승했다.

체감물가를 나타내는 생활물가지수는 3.3% 상승했다. 이는 2024년 4월(3.6%) 이후 최대 상승폭이다. ‘밥상 물가’를 보여주는 신선식품지수는 1.4% 하락했다. 채소와 과일이 각각 4.9%, 2.8% 떨어진 영향이다.