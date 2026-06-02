292세대 규모, 공사비 1213억원 마포 주거벨트 신촌·홍대 생활권

[헤럴드경제=홍승희 기자] 쌍용건설은 지난달 31일 개최된 서울 마포구 창전동46-1번지일대 가로주택정비사업 정기총회에서 압도적인 득표율로 시공사에 선정됐다고 2일 밝혔다.

이 사업은 서울시 마포구 창전동 46-1번지 일대에 지하 5층~지상 20층, 총 6개동 292세대 규모의 ‘더 플래티넘’ 아파트와 부대복리시설을 조성하는 사업으로, 공사비는 약 1213억원이다. 연면적은 4만9188㎡이며 공사기간은 착공 후 약 44개월이다.

사업지는 서울시가 추진하는 모아타운 대상지로 지정돼 체계적인 정비사업이 진행되고 있으며, 신촌·홍대 생활권과 인접해 우수한 생활 인프라를 갖추고 있다. 또한 지하철 2호선 신촌역과 광흥창역, 6호선 대흥역 등을 이용할 수 있어 도심 접근성이 뛰어나며 여의도와 광화문, 용산 등 주요 업무지구로의 이동도 편리하다.

특히 창전동 일대는 노후 주거지 정비사업 목적으로 모아타운 개발사업 등이 본격화되면서 주거·교통·생활 인프라가 함께 개선될 예정으로 지역 가치 상승에 대한 기대가 높아지고 있는 지역이다.

한편 쌍용건설은 이번 창전동 46-1번지 일대 가로주택정비사업 수주를 포함해 서울 및 수도권 주요 도시정비사업지에서 지속적으로 수주 실적을 확대하고 있다. 홍은동 가로주택정비사업, 시흥5동 모아타운 사업, 천호동 가로주택정비사업, 노량진 은하맨션일대 가로주택정비사업 등 다수의 서울 사업을 확보하며 도시정비 분야 경쟁력을 강화하고 있다.

쌍용건설은 앞으로도 국내외 토목·건축 분야에서 축적해 온 기술력과 사업 수행 경험을 바탕으로 글로벌 시장 공략을 강화하는 한편 도시정비사업 분야에서도 차별화된 상품성과 시공 역량을 앞세워 경쟁력 있는 수주 활동을 지속해 나갈 계획이다.