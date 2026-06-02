국무회의 방미통위원장 성과 보고 도중 지적

[헤럴드경제=서영상·문혜현 기자] 이재명 대통령은 2일 “일부(방송)에서 특정 정당 방송인지 알 수 없을 만큼 객관성도 없고 허위 사실의 왜곡 조작을 상습적으로 보내면 어떻게 되냐”고 따져 물었다.

이 대통령은 이날 청와대에서 24회 국무회의를 주재하고 김종철 방송미디어통신위원장의 1주년 성과 보고를 받던 도중 “공중파나 (종편) 채널 같은 경우에는 (사업 권한을) 제한해서 다른 사업자가 못 들어오게 막아준다. 일종의 특허 허가라고 할 수 있다”며 이렇게 말했다.

이 대통령은 그러면서 “(특허로) 보호되는 만큼 책임을 부과해야 하는데 무슨 정당 기관지처럼 매우 편파적으로 중립성을 잃고 있다든지 공정성을 결여했다든지 이럴 경우에 제재가 있냐”고 다시 한번 물었다.

이에 대해 김 위원장이 “방송 사업자들은 엄격한 조건에서 방송의 자유를 행사할 수 있고 위반 행위들에 대해서는 제재 조치들이 수반되게 된다. 허가와 재승인 과정에서 불이익 조치를 받을 수 있다”고 하자 이 대통령은 “오랜 시간 동안 제재했다는 얘기를 못 들어봤다”고 말을 잘랐다.

그러면서 “모든 판단은 국민의 눈높이에서 한다. 국민의 시각으로 봤을 때 중립성, 공정성, 객관성을 가지고 하는 경우가 아니고 ‘정말 해도 해도 너무하네’ 라고 하는 경우가 없지 않았는데 어떤 제재가 있었다는 얘기를 들어본 바가 없었다”고 지적했다.

이어 김 위원장이 방송들의 엄격한 질서 확립에 미흡한 점이 있었다고 인정하자 “냉정하고 공정하고 투명하게 객관적으로 방송·통신 행정을 해야 된다”면서 “국민들이 봤을 때 눈살 찌푸리고 ‘이게 뭐 말이 되나’ 이런 것들이 왜 이렇게 장기한 방치되냐 이 말이다”라고 덧붙였다.

그러자 김 위원장은 “ 공정한 질서 조정에 힘쓰도록 하겠다”고 답했다.