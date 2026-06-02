대학 운영 전반 안정적 지원 체크카드 겸용 학생증 발급

신한은행이 호서대와 상호공동발전을 위한 업무협약을 체결했다고 2일 밝혔다.

1일 충남 아산시 호서대 아산캠퍼스에서 열린 협약식에는 정상혁 신한은행장과 강일구 총장 등 양 기관 주요 관계자들이 참석했다.

이번 협약에 따라 신한은행은 호서대의 주요 금융 파트너로서 대학 운영에 필요한 금융서비스를 제공하기로 했다. 최근 신한은행은 호서대가 진행한 주거래은행 선정 입찰에서 최종 선정된 것으로 알려졌다. 아울러 체크카드 기능이 포함된 학생증 발급을 지원하고 교직원과 학생들의 금융 편의성을 높이기 위한 다양한 금융서비스와 혜택도 제공할 계획이다.

호서대는 인공지능(AI), 반도체, 바이오헬스 등 첨단산업 분야 인재 육성에 주력하고 있으며, 양측은 학생 중심 교육환경 조성과 지원체계 강화를 위한 협력 방안을 지속적으로 모색하기로 했다.

정상혁 신한은행장은 “호서대의 교육·연구·행정 전반을 지원하는 금융 파트너가 돼 뜻깊게 생각한다”며 “편리하고 혁신적인 금융서비스를 바탕으로 양 기관이 함께 성장할 수 있는 지속 가능한 상생 모델을 구축해 나가겠다”고 말했다. 유혜림 기자