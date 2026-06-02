2일 25개 구청장 후보와 합동 기자회견 “구청장 함께 당선돼야 李정부 서울시 원팀”

[헤럴드경제=주소현·김도윤 기자] 정원도 더불어민주당 서울시장 후보는 2일 “민심과 시대정신이 충분히 반영돼 박빙이겠지만 제가 승리하는, 새로운 리더십을 확보하는 선거가 될 것이라고 확신한다”고 말했다.

정 후보는 이날 국회에서 서울 25개 구청장 후보들과 합동 기자회견을 열고 “예측했던 대로 박빙의 승부가 될 것이지만, 일 잘하는 시장을 통해서 행정의 효능감을 느끼고 싶어 하는 시민들의 요청이 있다”며 이같이 말했다.

정 후보는 “내일 선거는 단순히 서울시장 한 사람을 뽑는 선거가 아니다. 이재명 정부에 힘을 싣는 선거”라며 “국민의 삶을 지키고, 대한민국이 다시 도약할 수 있도록 서울이 함께 뒷받침해야 한다”고 했다.

이어 “정부의 변화가 시민의 삶으로 이어지고 민생을 살리는 정책이 동네 골목까지 닿고, 대한민국의 변화가 서울의 변화가 되게 해야 한다”며 “그래야 집 출퇴근 장사 돌봄 걱정을 하나씩 풀어낼 수 있다. 불안한 주거 일자리 안전을 바꾸고 가족의 행복과 우리 아이들의 미래, 든든한 노후까지 시민의 삶을 지킬 수 있다”고 했다.

정 후보는 “민주당 구청장 후보들이 함께 당선돼야 이재명 정부와 서울이 원팀으로 움직일 수 있다”며 “내일 반드시 정원오에게 투표해달라. 민주당 25개 구청장 후보들을 선택해달라”고 호소했다.

시장 당선 시 구청장과 소통을 묻자 “민선이 시작된 이래 제도적 변화나 권한 등 협업, 시와 구의 관계가 전혀 개선되지 않고 있다. 각 구청은 성장해 뛰어난 역량이 있지만 역할과 권한이 제한적”이라며 “구가 서울의 일부가 아니라 각 도시로 존재하는 서울시를, 25개 구를 기대하라”고 답했다.

오세훈 국민의힘 서울시장 후보를 겨냥해서는 “끝까지 네거티브와 흑색비방으로 선거를 마무리하려는 것 같다”고 지적했다. 정 후보는 “본인의 자신감 없이 상대방의 네거티브로 일관해 온 거에 대해서 시민들의 평가가 있을 것”이라며 “오 후보에게 비방할 게 없어서 안 한 게 아니라 올바른 선택 기준을 가지고 시민께 정책으로 승부했다”고 말했다.