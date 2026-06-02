2일 25개 구청장 후보와 합동 기자회견

“구청장 함께 당선돼야 李정부 서울시 원팀”

정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 2일 오전 서울 여의도 국회에서 민주당 서울 지역 구청장 후보들과 기자회견하고 있다. 이상섭 기자
정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 2일 오전 서울 여의도 국회에서 민주당 서울 지역 구청장 후보들과 기자회견하고 있다. 이상섭 기자

[헤럴드경제=주소현·김도윤 기자] 정원도 더불어민주당 서울시장 후보는 2일 “민심과 시대정신이 충분히 반영돼 박빙이겠지만 제가 승리하는, 새로운 리더십을 확보하는 선거가 될 것이라고 확신한다”고 말했다.

정 후보는 이날 국회에서 서울 25개 구청장 후보들과 합동 기자회견을 열고 “예측했던 대로 박빙의 승부가 될 것이지만, 일 잘하는 시장을 통해서 행정의 효능감을 느끼고 싶어 하는 시민들의 요청이 있다”며 이같이 말했다.

정 후보는 “내일 선거는 단순히 서울시장 한 사람을 뽑는 선거가 아니다. 이재명 정부에 힘을 싣는 선거”라며 “국민의 삶을 지키고, 대한민국이 다시 도약할 수 있도록 서울이 함께 뒷받침해야 한다”고 했다.

이어 “정부의 변화가 시민의 삶으로 이어지고 민생을 살리는 정책이 동네 골목까지 닿고, 대한민국의 변화가 서울의 변화가 되게 해야 한다”며 “그래야 집 출퇴근 장사 돌봄 걱정을 하나씩 풀어낼 수 있다. 불안한 주거 일자리 안전을 바꾸고 가족의 행복과 우리 아이들의 미래, 든든한 노후까지 시민의 삶을 지킬 수 있다”고 했다.

정 후보는 “민주당 구청장 후보들이 함께 당선돼야 이재명 정부와 서울이 원팀으로 움직일 수 있다”며 “내일 반드시 정원오에게 투표해달라. 민주당 25개 구청장 후보들을 선택해달라”고 호소했다.

시장 당선 시 구청장과 소통을 묻자 “민선이 시작된 이래 제도적 변화나 권한 등 협업, 시와 구의 관계가 전혀 개선되지 않고 있다. 각 구청은 성장해 뛰어난 역량이 있지만 역할과 권한이 제한적”이라며 “구가 서울의 일부가 아니라 각 도시로 존재하는 서울시를, 25개 구를 기대하라”고 답했다.

오세훈 국민의힘 서울시장 후보를 겨냥해서는 “끝까지 네거티브와 흑색비방으로 선거를 마무리하려는 것 같다”고 지적했다. 정 후보는 “본인의 자신감 없이 상대방의 네거티브로 일관해 온 거에 대해서 시민들의 평가가 있을 것”이라며 “오 후보에게 비방할 게 없어서 안 한 게 아니라 올바른 선택 기준을 가지고 시민께 정책으로 승부했다”고 말했다.


addressh@heraldcorp.com
kido@heraldcorp.com