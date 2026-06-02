[헤럴드경제=조용직 기자] 대한체육회(회장 유승민)는 지난 1일 진천 국가대표선수촌에서 선수촌장 주관으로 현장 안전점검을 실시했다고 2일 밝혔다.

이날 김택수 선수촌장은 국가대표선수촌 내 럭비훈련장, 웰컴센터 등을 방문해 시설물 관리 상태와 안전관리 체계를 점검했다. 또한 여름철 풍수해에 대비한 과거 피해 발생 구간 및 배수로 정비 상태 등을 중점적으로 확인하며 안전사고 예방을 위한 현장 대응 상황을 살폈다.

대한체육회는 4월 20일~6월 19일 진행하는 집중안전점검 기간 동안 합동점검팀을 편성하여 진천 국가대표선수촌 15개소와 태릉선수촌 2개소를 비롯해 체육인재개발원(전남 장흥), 평창동계훈련센터(강원 평창), 체육회관(서울 무교동), 하남테니스장(경기 하남) 등 주요 시설 및 사업장 총 4개 분야 22개소를 대상으로 집중안전점검을 실시하고 있다.

김택수 선수촌장은 “다가오는 아이치나고야아시안게임 등 국제대회를 준비하는 선수들이 안심하고 훈련할 수 있도록 시설 안전과 생활환경 관리에 만전을 기하고 있다”며 “지속적인 안전점검과 위험요인 개선을 통해 선수들이 훈련에만 전념할 수 있는 선수촌 환경 조성에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.