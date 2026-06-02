국내외 누적 판매 1만1538대 기록 무쏘 EV와 시너지…국내 점유율 86%

[헤럴드경제=권제인 기자] KG모빌리티(KGM)는 정통 픽업트럭 ‘무쏘’가 출시 5개월 만에 국내외 누적 판매 1만대를 돌파했다고 2일 밝혔다.

KGM에 따르면 올해 1월 출시한 무쏘는 5월까지 국내 6642대, 해외 4896대 등 총 1만1538대 판매됐다. 이는 구형 모델 판매분(내수 58대·수출 56대)을 포함한 수치다.

국내 픽업 시장에서도 독주 체제를 이어가고 있다. KGM은 올해 1~5월 무쏘 EV 3718대와 무쏘 6642대 등 총 1만360대를 판매하며 국내 픽업 시장 점유율 86%를 기록했다. KGM은 무쏘의 흥행으로 국내 브랜드 기준 25년 가까이 픽업 브랜드 1위 자리를 지키고 있다고 설명했다.

지난 5월 한 달 동안에도 무쏘 1137대, 무쏘 EV 755대 등 총 1892대가 판매돼 시장 점유율 88.3%를 기록했다.

KGM은 무쏘의 흥행 배경으로 다양한 파워트레인과 상품성을 꼽았다. 가솔린과 디젤, 전기차(EV) 모델을 운영하며 고객 선택 폭을 넓혔고, 정통 픽업 스타일과 도심형 디자인을 아우르는 다양한 디자인 옵션도 제공하고 있다.

적재 공간 활용성도 강점이다. 스탠다드 데크는 다이내믹 5링크 서스펜션을 적용해 최대 400㎏ 적재가 가능하며, 롱 데크 모델은 파워 리프 서스펜션 기준 최대 700㎏, 다이내믹 5링크 서스펜션 기준 최대 500㎏까지 적재할 수 있다.

KGM 관계자는 “무쏘는 대한민국 픽업트럭의 역사와 시장 저변 확대를 이끌어온 상징적인 모델”이라며 “출시 5개월 만에 누적 판매 1만대를 돌파한 것은 내수 시장 경쟁력과 글로벌 전략 시장에서의 상품성을 동시에 입증한 결과”라고 말했다.

그러면서 “레저 수요 확대와 친환경 전동화 트렌드에 맞춰 무쏘 브랜드 라인업을 지속 확대하고 글로벌 시장에서 K-픽업의 경쟁력을 알려 나갈 것”이라고 덧붙였다.

한편, KGM은 글로벌 시장 공략에도 속도를 내고 있다. 지난 4월 튀르키예에서 글로벌 론칭 행사를 진행한 데 이어 국가별 출시 행사를 확대하며 수출 시장 다변화에 나서고 있다.

론칭 행사에는 튀르키예와 유럽, 중남미, 아시아, 중동 등 31개국 딜러와 기자, 인플루언서 170여 명이 참석했다.