[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 도봉구가 ‘2026년 하반기 청년 구정체험단’ 참여자를 모집한다.

청년 구정체험단은 지역 청년들에게 사회 경험과 진로 탐색 기회를 제공하기 위해 구에서 운영하고 있는 청년 일경험 지원사업이다.

모집인원은 총 50명으로, 일반선발 40명과 우선선발 10명으로 나누어 선발한다. 신청 대상은 공고일 기준 도봉구에 주민등록이 돼 있는 19세부터 45세까지의 청년 또는 경기푸른미래관에 거주하는 청년이다.

MS OFFICE와 한글 프로그램 활용이 가능해야 하며, 2025년 이후 구정체험단 참여 이력이 있는 청년은 제외된다.

접수 기간은 6월 2일 오전 10시부터 6월 16일 오후 5시까지며, 신청은 도봉구 누리집으로 하면 된다.

선발은 무작위 전산 추첨 방식으로 진행되며, 선발 결과는 6월 19일 도봉구 누리집에 게재된다. 선발자는 7월 3일부터 7월 31일까지 주 5일, 1일 5시간 약 한 달간 근무한다.

근무 장소는 도봉구청, 동주민센터, 보건소, 도서관, 복지시설, 체육시설 등이다. 주요 업무는 행정·민원 업무 보조 등 구정 업무 전반이다.