국내외 200여개 기업·기관 600여명 참석 아드녹·엑슨모빌·페트로나스·보잉 참여 전통·미래에너지, 에너지 공급망 등 논의

[헤럴드경제=고은결 기자] 삼성E&A는 2일 서울 강동구 상일동 GEC(글로벌엔지니어링센터)에서 열린 삼성E&A 테크포럼에 국내외 에너지 분야 약 200개 기업 및 기관에서 600여명이 참석했다고 밝혔다.

테크포럼은 2024년 처음 열려 올해 세번째로 진행됐으며, 이번 행사에는 아드녹(ADNOC), 엑슨모빌, 페트로나스, 보잉 등 세계적인 에너지 기업들이 한데 모였다.

이 행사는 매년 수백 명의 에너지 산업 리더들이 인사이트를 공유하고 새로운 사업 기회, 파트너십을 모색하는 자리다.

올해는 ‘에너지 현실주의: 지속성, 다양성, 신속한 실행(Energy Realism: Continuity, Diversity, Velocity)’을 주제로 열렸다. 글로벌 공급망 불확실성과 지정학적 위기 속에서 에너지 산업의 실질적인 대안을 찾자는 취지다.

행사에서는 남궁 홍 대표이사 사장의 개회사에 이어 기조연설, 패널 토론, 세미나가 이어졌다. 이날 ‘지속성’ 세션에서는 페트로나스가 전통·미래 에너지의 조화를 강조했고, 엑슨모빌과 월리, 하니웰, 맥쿼리는 패널 토론을 통해 현대 에너지 산업에서 공급망의 중요성을 논했다.

‘다양성’ 세션에서는 보잉이 항공 산업의 지속가능 전략을 발표했고, 삼성E&A는 넬(Nel)과 공동개발한 수전해 기술설루션 CompassH2-A+를 소개했다.

‘신속한 실행’ 세션에서는 세계적 인공지능(AI) 기업 팔란티어가 사우디 아람코, 하니웰 등과 AI 생산성 향상 방안에 대해 토론했다.

별도 전시공간에서는 각종 세미나를 비롯해 삼성E&A를 포함한 에어리퀴드, 카본 클린, 스반테 등 글로벌 에너지 기업의 전시부스가 마련됐다. 특히 액화천연가스(LNG) 기술 세미나와 삼성E&A의 뉴에너지, AI, 로보틱스, 안전·품질 등 혁신 기술 소개가 이어졌다.

남궁 홍 삼성E&A 대표이사 사장은 “포럼을 통해 에너지 산업 전 분야에 걸쳐 생산·혁신적인 인사이트를 나눌 수 있었다”며 “앞으로도 테크포럼이 글로벌 에너지 산업을 리딩하는 통합 플랫폼이 되길 바란다”고 말했다.