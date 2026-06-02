태안 한국테크노링서 고성능 차량 체험 하반기 2차 프로그램 운영…참여 기회 확대

[헤럴드경제=권제인 기자] 한국앤컴퍼니그룹이 지난달 31일 충청남도 태안군에 위치한 아시아 최대 규모 타이어 테스트 트랙 한국테크노링에서 임직원 대상 ‘드라이빙 데이’를 개최했다고 2일 밝혔다.

드라이빙 데이는 한국앤컴퍼니그룹이 지난 2024년부터 한국테크노링에서 이어온 임직원 참여형 조직문화 프로그램이다.

올해 1차 드라이빙 데이에는 사전 신청을 통해 모집된 임직원들이 참여했다. 참가자들은 한국테크노링 내 ‘HMG 드라이빙 익스피리언스 센터’에서 운영된 고성능 차량 주행 프로그램을 통해 서킷 주행을 경험했다.

HMG 드라이빙 익스피리언스 센터는 한국테크노링 내 건립된 현대차그룹의 드라이빙 센터로, 8개 주행 체험 코스와 1만223㎡ 규모의 고객 전용 시설을 갖추고 있다.

한국테크노링은 전기차와 고성능 차량의 제품 개발, 주행 성능 검증 등을 위한 기술 인프라로 활용되고 있으며, 그룹의 미래 모빌리티 기술 경쟁력을 뒷받침하는 주요 거점으로 자리매김하고 있다. 한국테크노링은 조현범 회장이 기획·설계부터 운용·브랜딩까지 직접 참여해 완성한 공간이다.

한국앤컴퍼니그룹은 이번 1차 드라이빙 데이에 이어 하반기 2차 프로그램도 운영할 계획이다. 2차 드라이빙 데이는 보다 다양한 구성으로 마련해 임직원 참여 기회를 확대할 예정이다.

한국앤컴퍼니그룹 관계자는 “임직원들이 서킷 주행을 경험하며 그룹의 기술 인프라를 체감할 수 있다는 점에서 매회 긍정적인 반응이 이어지고 있다”며 “앞으로도 그룹 인프라를 활용한 참여형 프로그램을 다양하게 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.

한편, 한국앤컴퍼니그룹은 한국앤컴퍼니와 한국타이어앤테크놀로지, 한온시스템 등 타이어·배터리·열관리·IT·부품 등 다양한 분야에서 기술력을 갖춘 기업들을 계열사로 보유하고 있다.