다오반리·타인타오·호앙밍

[헤럴드경제=조용직 기자] 아시아 3쿠션 강국 베트남에서 ‘제2의 마민껌(베트남·NH농협카드)’을 꿈꾸는 기대주 3인방이 프로당구 PBA 무대에 데뷔한다.

프로당구협회(PBA·총재 윤영달)는 오는 3일부터 11일까지 강원도 정선군 하이원리조트 그랜드호텔 컨벤션타워에서 프로당구 2026-27시즌 2차 투어 ‘국민의 행복쉼터 하이원리조트 PBA-LPBA 챔피언십’을 개최한다.

이번 투어에선 다오반리(41·NH농협카드) 응우옌쩐타인타오(29), 톤비엣호앙밍(36) 등 새로운 베트남 선수들이 PBA 무대에 나선다.

아마추어 랭킹 51위 다오반리는 2023 호치민 월드컵 8강에 오르는 등 베트남 신흥 강자로 주목을 받고 있다. 이번 시즌 우선등록으로 PBA에 합류한 다오반리는 이번 시즌에 앞서 진행된 드래프트에서도 4라운드 3순위로 NH농협카드에 지명돼, 마민껌과 한 팀을 이뤘다.

하이원리조트 챔피언십에서 PBA 데뷔전을 갖는 다오반리는 5일 오후 6시 ‘일본 3쿠션 강호’ 모리 유스케(일본·에스와이)와 128강에서 맞대결을 가진다.

다오반리와 함께 우선등록으로 PBA에 입성한 베트남 3쿠션 유망주 응우옌쩐타인타오도 본격 데뷔전을 갖는다. 2019년 베트남 주니어 대회에서 우승 경력이 있는 그는 베트남에서 열린 크고 작은 대회에서 입상하며 기대주로 각광받고 있다.

응우옌쩐타인타오는 5일 오후 6시 ‘베트남 선배’ 응우옌꾸옥응우옌(하나카드)를 상대한다. Q.응우옌은 지난 시즌 9차투어(웰컴저축은행 챔피언십)에서 PBA 무대 첫 우승을 달성했다.

또한 이번 대회에선 베트남 국적의 톤비엣호앙밍은 와일드카드로 출전한다. 톤비엣호앙밍은 아마추어 랭킹 130위지만 지난해 2025 포르투 3쿠션 월드컵에서 16강에 오르는 깜짝 활약을 펼쳤다. 톤비옛호앙밍은 ‘스페인 3쿠션 전설’ 다니엘 산체스(스페인·웰컴저축은행)과 5일 밤 11시 128강 맞대결을 펼친다.