‘BOK 국제컨퍼런스’ 2일차 소피아 카지닉 연구원 발표

[헤럴드경제=김벼리 기자] 중앙은행의 핵심 기능 혁신에 AI가 강력한 도구가 될 수 있다는 주장이 나왔다. 중앙은행이 AI를 제대로 활용하려면 인프라뿐 아니라 조직 문화와 제도를 함께 바꿔야 한다는 제언도 뒤따랐다.

소피아 카지닉 스탠포드대 디지털경제연구소 선임연구원은 2일 ‘2026년 BOK 국제컨퍼런스’에서 ‘인공지능과 연준’이라는 주제 발표를 통해 이같이 밝혔다.

카지닉 연구원은 “중앙은행은 단일한 공적 목표의 부재, 엄격한 공적 책임성, 관료적 절차와 데이터 장벽 등 구조적 제약으로 민간보다 AI 도입이 지연되고 있다”고 지적했다. 민간보다 노후화된 기술 인프라나 시스템·부서 간 장벽 등에 방대한 데이터를 AI 학습에 효과적으로 활용하거나 공유하지 못하고 있다는 것이다.

그는 중앙은행 핵심 기능을 혁신하기 위해 AI가 강력한 지원 도구가 될 수 있다고 강조했다. 카지닉 연구원은 “통화정책의 경우 AI를 이용해 고빈도 데이터를 추출해 공식 통계의 시차를 보완하고 실시간 예측의 정확도를 높일 수 있다”고 말했다.

이어 “금융안정의 경우 대규모 비정형 텍스트를 분석해 시스템 리스크 신호를 선제적으로 포착할 수 있다”고 말했다. 다만, AI 에이전트의 시장 참여는 시스템 설계와 목적 함수에 따라 금융 쏠림 현상을 완화할 수도, 증폭시킬 수도 있는 양면성이 있을 수 있다고 짚었다.

카지닉 연구원이 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 직무·예산 데이터를 활용해 ‘AI 증강 가능 노동시간’을 추정한 결과 연준 시스템의 지식 노동 부문 전반에 걸쳐 생산성이 개선되는 것으로 분석됐다.

그는 “연준 내 360개 직무를 바탕으로 각 지역 연준의 ‘AI 노출도’와 ‘연간 총투입 노동시간’을 도출해 추산한 결과 생성형 AI는 연준 시스템 전반의 지식 노동 생산성을 광범위하게 증가시킨다”고 밝혔다.

특히, 뉴욕 연준이 전담하는 공개시장운영(OMO) 한 분야에서만 연간 약 117만 시간의 업무 효율화를 달성할 수 있을 것으로 계산됐다. 국고업무(Treasury Services)의 경우 318만 시간, 현금운영(Cash Operations)은 351만 시간의 업무를 효율화할 수 있는 것으로 추정됐다.

카지닉 연구원은 “중앙은행은 AI 도입을 위해서 직무 특성에 맞춘 차별화된 교육 경로와 조직 내 거버넌스(지배구조)를 구축해야 한다”며 “중앙은행이 AI의 잠재력을 온전히 실현하기 위해서는 단순한 컴퓨팅 관련 인프라뿐 아니라 조직의 업무 절차, 제도 및 규범을 기술과 함께 근본적으로 혁신해야 한다”고 제언했다.