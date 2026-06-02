[헤럴드경제=정대한 기자] 롯데마트는 3일부터 7일까지 삼겹살, 수박 등 주요 식품을 최대 반값 할인해 선보이는 ‘통큰데이’를 진행한다.

‘통큰데이’는 롯데마트·슈퍼가 올해 매월 선보이는 시그니처 할인 행사다. 롯데마트는 오는 6일 특가 상품으로 ‘통큰 수박’을 행사 카드 결제가 9900원에 판매한다. 1만통 한정으로 운영되며, 1인당 1개만 구매할 수 있다.

축산 코너에서는 ‘끝돼 삼겹살·목심(각 100g)’은 행사 카드 결제 시 1인 2팩 한정으로 990원에 판매한다. ‘투뿔 한우 등심(1++등급·각100g)’은 행사 카드로 구매 시 50% 할인한다. 오는 6일에는 돼지고기 앞다리(100g)를 엘포인트 회원에게 하루 특가 990원에 판매한다.

수산물도 최대 반값에 판매한다. 활랍스터와 완도 전복은 행사 카드 결제 시 50% 할인하고, 노르웨이산 생연어도 엘포인트 회원에게 40% 할인해 선보인다. 풀무원·오뚜기 냉면·쫄면 7종과 하겐다즈 파인트 전 품목은 1+1 혜택을 제공한다.

각종 컬래버 상품도 대거 출시한다. 대표 상품으로 인기 버추얼 아이돌 ‘스텔라이브’ 랜덤 포토카드가 포함된 단독 상품 ‘밀키스 제로X스텔라이브’와 ‘크라운 버터와플X스텔라이브’를 한정 판매한다. 포켓몬 30주년 기념 스페션 띠부씰이 동봉된 ‘삼립 포켓몬빵 10종’도 선보인다.