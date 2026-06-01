[헤럴드경제=나은정 기자] 넷플릭스 예능 ‘솔로지옥 시즌4’ 출연자 국동호가 학교폭력 의혹을 재차 부인하며 의혹을 제기한 현직 변호사를 상대로 법적 대응에 나섰다.

1일 법무법인 필은 “국동호 씨의 법률대리인으로서 허위사실 유포에 따른 정보통신망법위반(명예훼손) 및 강요미수 혐의에 대해 형사고소를 진행했다”고 밝혔다.

이어 “현재 온라인과 일부 커뮤니티 등에서는 확인되지 않은 의혹과 근거 없는 주장들이 무분별하게 확산돼 피해가 심각한 상황”이라며 “앞으로 형사고소에 따른 수사 절차를 통해 객관적인 사실관계와 진실이 규명될 수 있도록 노력하겠다”고 덧붙였다.

그러면서 “표현의 자유는 존중돼야 하지만, 근거 없는 허위사실 유포로 타인의 명예와 인격권을 침해하는 행위까지 보호될 수는 없다”며 “확인되지 않은 내용의 유포나 추측성 비난, 과도한 신상 언급 등으로 인해 추가적인 2차 가해가 발생하지 않도록 자제 부탁드린다”고 당부했다.

앞서 지난달 초 현직 변호사인 A씨는 학창 시절에 학교폭력을 당했다고 주장하는 과정에서 국동호의 실명을 언급했다. A씨는 또래였던 B씨로부터 괴롭힘을 받아왔는데, B씨의 남자친구였던 국동호가 여기에 가담하거나 방조했다는 것이었다.

그러나 국동호 측은 3차례에 거쳐 입장문을 내고 관련 의혹을 전면 부인했다.

국동호는 입장문에서 “특정 개인이 일방적으로 주장하는 내용은 전혀 사실에 근거한 것이 아니며 해당 사건들과 어떠한 관련도 없다”며 “사실 확인 없이 제기된 주장으로 인해 누군가의 삶이 훼손되는 일은 없어야 한다”고 밝혔다.

특히 B씨와는 교제한 사실이 없고 같이 어울리는 사이가 아니었다면서, “더 이상 확인되지 않은 내용을 사실처럼 공개하는 일을 멈춰달라”고 호소했다.