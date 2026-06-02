이병권 2차관, 한국도자디자인협동조합 현장 방문 협동조합 운영 사례 공유 소상공인 협동조합 활성화 위한 현장의견 청취

[헤럴드경제=부애리 기자] 중소벤처기업부가 소상공인 협동조합을 더욱 활성화하는 정책적 지원을 이어간다.

이병권 중기부 제2차관은 2일 경기도 고양시에 위치한 도디(DODI) 한국도자디자인협동조합을 방문해 소상공인 협동조합 활성화를 위한 현장 목소리를 청취했다.

한국도자디자인협동조합은 2020년 설립된 소상공인 협동조합이다. 기존 수작업 위주의 도자기 제조 방식에서 벗어나 현대식 공동 제조 장비를 도입해 생산성을 높였다. 또한 ‘도디(DODI)’라는 공동브랜드를 개발하는 등 개별 소상공인의 한계를 넘어 협업을 통한 경쟁력 강화에 힘쓰고 있다.

이 차관은 공동 작업공간을 둘러보며 소성가마, 진공토련기 등 공동 장비를 활용한 도자기 제조 과정을 살폈다. 또 조합원들로부터 공동 작업과 공동브랜드 개발 및 마케팅 추진 사례를 청취하고 협동조합 지원제도의 개선 필요 사항과 향후 발전 방안에 대해서도 의견을 나눴다.

소상공인 협동조합은 공동 장비를 통한 비용 절감과 판로 개척, 디지털 전환 등 개별 사업자가 해결하기 어려운 과제를 함께 추진할 수 있다는 점에서 소상공인 성장 모델로 주목받고 있다.

중기부는 앞으로도 현장 의견을 바탕으로 협동조합 운영 과정의 애로사항을 발굴하고 제도 개선을 추진해 협업 기반의 성장 생태계 조성에 힘쓸 방침이다.

이 차관은 “소상공인 협동조합은 단순한 조직이 아니라, 소상공인들이 함께 모여 경쟁력을 키워가는 상생 조직”이라며 “개별 소상공인이 단독으로 추진하기 어려운 신제품 개발과 공동생산, 공동판매 등을 적극 지원해 소상공인 협동조합이 더욱 활성화될 수 있도록 지속적인 정책 지원을 이어가겠다”고 밝혔다.