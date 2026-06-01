5~8호선 39개역 49개소 철제형 수동문을 플랩형 개집표기로 교체...휠체어·유모차 이용객 등 이동편의 향상 및 부정승차 예방 효과 기대

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울교통공사가 역사 내 철제형 수동문 형태의 교통약자 통로와 장기사용 개집표기 교체 사업을 추진한다. 사업이 완료되면 교통약자의 이동편의 증진과 지하철 이용 안전성이 한층 강화될 것으로 기대된다.

공사는 서울지하철 1~8호선 전체 559개소의 교통약자 이동통로 중 5~8호선 구간에 마지막으로 남은 39개역의 철제형 수동문 49개소를 철거하고 플랩형 자동개집표기로 교체한다고 밝혔다.

현재 사용되고 있는 기존 철제형 비상게이트는 단방향 여닫이 형태의 수동 방식으로 휠체어나 유모차, 자전거 이용객 등이 직접 문을 밀거나 역 직원의 도움을 받아야 이용 가능했다.

또 교통카드 단말기가 설치되어 있지 않아 교통약자 이용객이 별도 개집표기에서 승하차 처리 후 다시 이동해야 해서 역사 내 동선 단절과 혼잡을 유발하는 문제가 있었다.

공사는 이번 개선을 통해 교통카드 태그와 통과를 하나의 동선에서 처리할 수 있도록 해 이동 편의성을 높이고, 역사 내 통행 흐름도 함께 개선할 계획이다. 여기에 부정승차 예방 효과와 기존 철제형 게이트의 수동 개방·안내 과정이 줄어들면서 역 직원 업무 부담 완화에도 도움이 될 것으로 보고 있다.

안전 측면에서도 개선 효과가 눈에 띈다. 기존 철제형 수동문은 화재 등 비상상황 발생 시 한 방향으로만 개방되어 피난 동선을 방해할 우려가 있었으나, 플랩형 개집표기는 화재수신반과 연동하여 자동 개방이 가능해 피난 동선 확보와 승객 대피 안전성을 높일 수 있다고 공사는 설명했다.

이번 사업은 국토교통부의 2023년에 이루어진 ‘철도역사 안전 및 이용편의 수준평가’ 개선 권고사항을 반영한 조치이며, 공사는 이와 더불어 41개역 51개소의 장기 사용으로 교체시기가 도래한 개집표기를 순차적으로 최신 플랩형 개집표기로 교체하는 사업도 함께 병행하며 올해 7월말 사업 완료를 예상하고 있다.

교통약자의 이동편의 증진법 시행규칙 및 도시철도 정거장 설계지침 등에 따르면 역사 내에는 폭 900mm 이상의 자동개폐식 교통약자용 개집표기를 1개소 이상 설치하도록 규정하고 있다.

김기병 서울교통공사 기술본부장은 “이번 개집표기 개선 사업은 교통약자를 포함한 모든 시민이 보다 안전하고 편리하게 지하철을 이용할 수 있도록 하기 위한 조치”라며 “앞으로도 시민 안전 중심의 도시철도 이용환경 조성을 위해 지속적으로 시설 개선을 추진하겠다”고 말했다.