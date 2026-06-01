위기브 입점 지방정부 64개·누적 기부 건수 23만2002건 기록 “답례품 노출·지정기부 홍보·기부자 유입 효과 체감”

[헤럴드경제=이태형 기자] 정부가 추진 중인 고향사랑기부제가 민간 플랫폼에서도 꾸준한 관심을 받으며 기부 문화 확산에 일조하고 있다.

고향사랑기부제 민간 플랫폼인 ‘위기브(Wegive)’는 지난 5월 월간 활성 이용자 수(MAU)가 200만 명 수준을 기록했다고 1일 밝혔다.

위기브는 2025년 12월 MAU 244만 명으로 최고치를 기록한 뒤, 올해 3월부터 5월까지 월 100만 명 이상의 이용자 흐름을 유지했다. 특히 2026년 5월에는 약 200만 명 수준을 기록하며 연말 성수기 이후에도 고향사랑기부에 대한 관심이 지속되고 있는 것으로 나타났다.

실제 사업도 빠르게 성장했다.

위기브의 2025년 모금액은 235억 원으로, 2024년 44억 원 대비 434% 증가했다. 입점 지자체는 2024년 17개에서 2025년 64개로 늘어 276% 늘었고, 누적 기부 건수는 23만 2002건을 기록했다.

이같이 민간 플랫폼이 활기를 띄면서 플랫폼 이용자들이 실제 지역 성과로 이어지는 구조도 공고화하고 있다.

이용자가 위기브에 유입되면 지역별 답례품을 탐색하고, 지정기부 프로젝트와 지역 사연을 확인한 뒤 실제 기부에 참여한다. 기부 성과는 답례품 소비를 통해 지역경제 활성화로도 이어진다.

위기브 관계자는 “중요한 것은 단순 방문자 수가 아니라 이용자가 실제 기부와 지역 소비로 이어지는 전환 구조”라며 “MAU 200만 명은 위기브가 고향사랑기부 관심 이용자 기반을 확보했다는 의미로, 앞으로 이 기반을 지방정부 모금 성과, 답례품 소비, 지정기부 참여로 연결하는 데 집중하겠다”고 말했다.