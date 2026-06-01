강원특별자치도 춘천시 소양로 일원에 공급되는 ‘더 리치먼드 리버센트 소양’이 1일 특별공급을 시작으로 청약 일정을 진행한다.

청약 일정은 1일 특별공급, 2일 1순위, 4일 2순위 일반공급 순으로 진행된다. 당첨자 발표는 10일이며, 정당계약은 22일부터 24일까지 3일간 진행될 예정이다. 입주는 2029년 6월 예정이다.

단지는 춘천시 소양로1가 일대에 지하 6층~지상 29층, 전용면적 84㎡ 단일면적, 총 178세대 규모로 조성된다. 시행은 이재도시개발, 시공은 태원건설산업이 맡았으며 신탁사는 KB부동산신탁이다.

사업은 주택도시보증공사(HUG)의 PF보증 및 분양보증을 기반으로 추진된다.

단지는 소양강 인근에 위치하며, 춘천8경 가운데 하나로 알려진 소양2교 인근에 들어설 예정이다. 전 세대는 3~4베이 구조로 설계됐으며 확장형 발코니가 적용된다.

단지 인근에서는 약 3500억원 규모의 도시재생혁신지구 사업이 추진되고 있다. 해당 사업에는 공원 조성과 산업시설 도입 등이 포함될 예정이다.

생활 인프라로는 강원도청, 춘천시청, 춘천교육대학교, 강원대학교, 강원대학교병원 등이 위치해 있다. 주변에는 산업단지와 공공기관 시설도 자리하고 있다.

교통 여건으로는 경춘선 춘천역을 이용할 수 있으며, 춘천고속버스터미널과 춘천IC, 지방도 등을 통한 이동이 가능하다. 향후 동서고속철도 개통 시 교통 환경 변화도 예상된다.

한편 견본주택은 춘천시 온의동 일원에 마련됐다. 시행사 측에 따르면 지난달 29일 개관 이후 주말까지 3일간 약 5000명이 방문했다.