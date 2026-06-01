지방시대위 자체 평가 체계 우수성 인정 인센티브는 기재부 방침 따라 총액 교부

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 경남도가 대통령 직속 지방시대위원회 주관 ‘2026년 지역균형발전사업 시도 자율계정 상위평가’에서 최고 등급인 ‘우수’를 받았다고 1일 밝혔다. 도는 이번 선정으로 4년 연속 우수기관 자리를 지켰다.

이번 평가는 ‘지방자치분권 및 지역균형발전에 관한 특별법’에 따라 진행했다. 2025년 지역균형발전특별회계 도 자율계정 사업에 대해 자체평가를 실시 하고 지방시대위원회가 과정·결과·환류 등 3개 영역의 적절성을 종합 검토해 최종 등급을 부여했다.

경남도는 자체 지침에 따라 농해양, 교통, 보건, 복지, 환경 등 전체 36개 사업 중 12개 사업을 대상 사업으로 선정했다. 이후 지역 이해도가 높은 분야별 민간 전문가로 자체평가위원회를 구성해 기획, 집행, 성과 부문을 평가했다.

도는 지난 2월 자체평가 결과를 담은 종합보고서를 지방시대위원회에 제출했다. 위원회는 전국 17개 시·도 보고서를 토대로 상위평가를 진행해 최종 등급을 확정했다. 경남도는 ▷자체평가위원회 구성 ▷자체평가위원회 운영 ▷평가대상 선정의 적절성 ▷평가등급 배분 기준 준수 ▷지출 구조조정의 타당성 등 5개 영역에서 모두 최고점을 받았다.

결과에 따른 내년도 재정 인센티브의 구체적인 규모는 기획재정부 비공개 방침에 따라 최종 총액 형태로 도에 교부할 계획이다. 도민이 체감할 수 있는 구체적인 우수 사업 사례는 경남도가 제출한 후보군을 바탕으로 조만간 지방시대위원회가 최종 선정해 발표할 예정이다.

조현준 경남도 균형발전본부장은 “이번 성과는 경남도의 체계적인 사업 관리와 공정한 평가 운영이 결합한 결과”라며 “앞으로도 균형발전 정책의 완성도를 높여 지역 경쟁력을 지속해서 강화하겠다”고 말했다.