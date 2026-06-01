국내 유일 직항…부산 노선 확대

[헤럴드경제=권제인 기자] 진에어가 인천-미야코지마 노선 취항 2주년을 맞아 누적 탑승객 16만명을 돌파했다고 1일 밝혔다.

인천-미야코지마 노선은 진에어가 국내 항공사 최초이자 유일하게 운항 중인 직항 노선이다. 기존에는 오키나와 등을 경유해야 했지만 직항 노선 개설로 이동 편의성이 크게 개선되면서 개별 자유여행객(FIT)과 1인 여행객을 중심으로 수요가 증가했다.

실제 미야코지마 시모지시마공항의 지난해 국제선 이용객 수는 전년 대비 약 60% 증가했으며 전체 이용객도 51만2000명을 넘어섰다. 미야코지마는 에메랄드빛 해변과 골프·다이빙 등 해양 레저를 동시에 즐길 수 있어 일본의 새로운 프리미엄 휴양지로 주목받고 있다.

진에어는 증가하는 수요에 맞춰 지난 4월 부산~미야코지마 노선을 신규 취항했다. 이를 통해 수도권뿐 아니라 영남권 여행객들의 접근성도 높였다.

진에어 관계자는 “인천~미야코지마 단독 직항 노선을 사랑해준 고객들 덕분에 누적 탑승객 16만명 돌파라는 성과를 거둘 수 있었다”며 “앞으로도 시장 분석을 바탕으로 고객 맞춤형 혜택과 서비스를 지속 확대해 나가겠다”고 말했다.

한편, 진에어는 취항 2주년을 기념해 오는 6월 30일까지 현지 최대 규모 숙박 체인인 ‘시기라 세븐 마일즈 리조트 그룹’과 제휴 프로모션도 진행한다.

프로모션 대상은 럭셔리 호텔 ‘시기라 미라지’, ‘알라만다 스플렌디드’, ‘브리즈베이 마리나’, ‘웰니스 빌라 브리사’ 등 총 6개 숙소다. 진에어 인천·부산발 미야코지마 노선 탑승객은 종이 또는 모바일 탑승권을 제시하면 리조트 내 레스토랑과 기프트숍 등 부대시설에서 10% 할인 혜택을 받을 수 있다.