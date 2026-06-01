서비스 편의 위해 100% 예약제 운영 전문 서비스 어드바이저 및 정비사 배치

[헤럴드경제=서재근 기자] 혼다코리아가 모터사이클 고객 서비스 강화를 위해 서울 성수동에 ‘혼다 모터사이클 서비스센터’를 신규 오픈한다고 1일 밝혔다.

혼다 모터사이클 서비스센터는 100% 예약제로 운영되며, 네이버 예약 시스템을 통해 편리하게 정비 예약이 가능하다. 보증 수리와 리콜 수리를 중점으로 운영하고, 일반 정비와 중정비 또한 예약 후 이용할 수 있다. 운영 시간은 평일 오전 9시부터 오후 6시까지, 토요일은 오전 9시부터 오후 1시까지다.

본 시설은 연면적 약 307㎡(93평)의 총 2층 규모로 조성됐다. 1층에는 ▷고객 접수처 ▷고객 라운지 ▷정비실 ▷부품실 ▷주차장이 위치하며, 2층은 ▷사무실 ▷직원 휴게실로 구성되어 있다. 현장에는 전문 역량을 갖춘 서비스 어드바이저와 정비사가 상주하며, 6대의 워크베이가 도입됐다.

혼다코리아 이지홍 대표이사는 “혼다 모터사이클 서비스센터를 통해 서울 및 수도권 고객 분들이 보다 편리하게 만족도 높은 서비스를 받으실 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

한편, 혼다코리아는 국내에 110㏄ 슈퍼커브부터 1800㏄ 골드윙까지 다양한 라이프스타일을 아우르는 모터사이클 라인업을 선보이고 있다.

아울러 모터사이클 문화 저변 확대에 이바지하기 위해 국내 최대 규모의 모터사이클 안전운전 교육 전문기관 ‘혼다 에듀케이션 센터’를 운영하고 있다.