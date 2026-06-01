[헤럴드경제=구본혁 기자] 국가과학기술인력개발원(KIRD)은 국내외 첨단 교수학습 트렌드 사례를 누구나 쉽고 빠르게 접할 수 있는 ‘미래형 교수학습 동향 아카이브(블로그)’를 개편 운영한다고 1일 밝혔다.

최근 생성형 AI 등 디지털 도구의 기술적 진보로 인한 교육 패러다임의 전환으로 학습자 경험 전반의 혁신이 가속화되고 있다.

급변하는 최신 에듀테크 동향과 교수학습 정보를 현장에 적시 전파하고 실제 교육과 연결하기 위한 지원이 중요하다.

HRD 담당자는 생성형 AI시대의 환경 변화에 따라 첨단기술이 결합 된 교수학습 프로그램의 고도화를 요구하고 있다.

KIRD는 교육담당자들이 변화의 흐름에 대응할 수 있도록 지난해부터 미래형 교수학습 동향 아카이브를 통해 AI 등 에듀테크 트렌드를 담은 글로벌 동향 자료 정보를 상시 제공하고 있다. 지난해 아카이브 연간 방문자 6751명, 이용자 만족도 평점 4.3점(5점 만점)을 기록하는 등 교육담당자들의 높은 관심과 호응을 얻었다.

올해는 아카이브 서비스 대상을 교수자까지 확대하고 생성형 AI를 활용한 강의 경험을 담은 ‘교수ㆍ학습 노하우’ 메뉴를 새롭게 선보인다.

또한 KIRD는 주요 아티클을 엄선ㆍ요약한 월간 리포트 ‘미래형 교수학습 동향 브리프’의 이용자 접근성을 높이기 위해 PDF 형태에서 웹진, 팟캐스트 등 온라인 매체로 개편하여 발간한다.

배태민 KIRD 원장은 “생성형 AI의 등장으로 교육 패러다임의 변화와 디지털화는 점차 가속화될 것”이라며 “KIRD는 기관이 가진 전문성을 바탕으로 최신 교수학습 정보를 파악하고 쉽고 편리하게 이용하게끔 과학기술 교육 현장의 디지털 전환과 혁신을 선도하도록 노력하겠다”고 밝혔다.