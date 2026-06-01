[헤럴드경제=이명수 기자] 유영하 국민의힘 의원은 국민들에게서 얼굴 표정과 몸짓으로 여전히 박 전 대통령을 사랑하고 그리워하고 있다는 것을 느꼈다고 밝혔다. 그러면서 노산군에서 복위된 단종처럼 박 전 대통령도 제자리를 찾을 것이라고 했다.

유 의원은 1일 자신의 페이스북에 “(지난 5월 31일) 박 대통령을 모시고 대구 서문시장과 수성못을 다녀왔다”며 “인산인해라는 말 이외에 달리 표현할 말이 떠오르지 않았다“고 했다.

이어 “사람이 많이 모인 것보다 더 중요한 건 그분들에게서 대통령님에 대한 사랑과 그리움, 대통령을 지켜주지 못했다는 미안함을 느꼈다”며 “말하지 않아도 얼굴표정과 몸짓으로 알 수 있다. 손 한 번 만져보기 위해서 있는 힘을 다해 뻗는 손들을 어쩔수 없이 막아내야 했던 나도 안쓰럽기는 매한가지”라고 했다.

또 “ (박 전 대통령이) 오늘도 손이 잡히고, 어깨까지 잡아 당겨져서 통증이 있다”면서 “사저에 도착하자마자 응급치료를 했다”면서 안타까워 했다.

이어 유 의원은 “노산군에서 복위된 단종처럼 (박 전 대통령에게) 거짓과 모함으로 덧씌워진 멍에는 반드시 벗겨지고 제 자리로 복위될 것”이라며 “내게 남은 마지막 소명이기에 서두르지 않고 천천히 갈 것이다. 더디더라도 끝까지 포기하지 않고 가야만 한다”고 다짐했다.

그러면서 “그들이 했던 조리돌림과 잔인한 칼춤을 추면서 자행했던 인격 살인에 대한 대가를 치를 그날이 멀지 않았다”고 했다.