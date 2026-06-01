[헤럴드경제=김태열 건강의학 선임기자] 서울대병원(병원장 백남종)은 진료부원장에 김용진 교수, 소아진료부원장에 채종희 교수, 연구부원장에 권성근 교수, 분당서울대병원장에 전영태 교수, 강남센터원장에 윤영호 교수, 서울시보라매병원장에 송경준 교수를 각각 임명했다고 1일 밝혔다. 보직기간은 2026. 6. 1일 부터 2028. 5월31일 까지이다.

신임 진료부원장인 김용진 순환기내과 교수는 1992년 서울의대를 졸업했다. 김 부원장은 서울대병원 대외협력실장, 의료혁신실장, 의생명연구원장, 연구부원장을 지냈으며, 서울대 기획처장, 연구처장·산학협력단장 등을 두루 역임했다.

소아진료부원장을 맡은 채종희 소아청소년과 교수는 1992년 서울의대 졸업 후 서울대병원 진료협력센터장과 정밀의료센터장을 지냈으며, 현재 임상유전체의학과장, 희귀질환센터장, 소아암·희귀질환지원사업단 희귀질환사업부장을 겸임하고 있다.

연구부원장으로 발탁된 권성근 이비인후과 교수는 1996년 서울의대를 졸업했다. 서울대병원 혁신의료기술연구소장과 의생명연구원 연구기획관리실장을 거쳐, 현재 특화연구소 부소장을 맡고 있다.

분당서울대병원장에 취임하는 전영태 마취통증의학과 교수는 1992년 서울의대를 졸업했다. 전 원장은 분당서울대병원 홍보실장, 기획조정실장, 진료부원장을 역임했으며, 현재 대한마취통증의학회 회장을 지내고 있다.

강남센터원장으로는 윤영호 가정의학과 교수가 임명됐다. 1990년 서울의대를 졸업한 윤 원장은 서울대병원 암진료부문 기획부장, 공공보건의료사업단장, 서울대 기획부총장을 지냈고, 현재 서울대 건강문화사업단장을 맡고 있다.

서울시보라매병원장에 임명된 송경준 응급의학과 교수는 1997년 서울의대를 졸업했다. 송 원장은 보라매병원 응급의학과장, 대외협력실장을 거쳐 최근까지 공공부원장을 역임했다.