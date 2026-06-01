트럼프, SNS 통해 “인지력 테스트 4회 연속 만점”…바이든과 차별화 시도 해석 전문가·언론 “손등의 멍·졸음·심장 CT 계속 찍는 이유 등에 대한 설명 부족”

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[헤럴드경제=정목희 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 최근 실시한 건강검진 결과가 “극도로 좋다”며 인지력 검사에서 만점을 받았다고 밝혔다. 다만 일각에서는 곧 80세 생일을 맞는 그의 건강 상태를 둘러싼 의문이 완전히 해소되지는 않았다는 지적도 나온다.

트럼프 대통령은 5월 31일(현지시간) 자신의 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 “월터리드 국립군사의료센터에서 받은 신체검사 결과가 방금 나왔는데 결과가 극도로 좋았다”며 “고난도의 인지력 검사에서 30점 만점에 30점을 받았다”고 적었다.

그는 “민주당원들이 정말 놀랐을까”라며 자신이 과거에 치른 세 차례의 인지력 검사에서도 모두 만점을 받았다고 주장했다.

이어 “대통령과 부통령 후보로 출마하는 모든 사람은 고난도의 인지력 검사를 받아야 한다”며 “의회와 민주당이 이를 요구해야 한다”고 밝혔다.

트럼프 대통령이 자신의 인지력 검사 결과를 공개적으로 강조한 것은 재임 기간 인지력 저하 논란에 휩싸였던 민주당 출신 조 바이든 전 대통령과 차별화를 시도하려는 의도로 해석된다.

트럼프 대통령은 지난달 26일 메릴랜드주 월터리드 국립군사의료센터에서 정기 치과 검진과 건강검진을 받았다.

백악관은 같은 달 29일 엑스(X·옛 트위터)를 통해 트럼프 대통령의 검진 결과가 담긴 3페이지 분량의 보고서를 공개했다.

보고서에 따르면 트럼프 대통령은 키 75인치(190.5cm)에 체중 238파운드(약 108kg), 분당 심박수 73회, 혈압은 수축기 105mm/Hg-이완기 71mm/Hg로 나타났다. 체중은 작년 4월 검사 때보다 14파운드(약 6kg) 늘었다.

이 보고서는 트럼프 대통령의 건강이 “훌륭한 상태”이며 모든 임무를 수행하기에 “완전히 적합”하다고 평가하면서, 심장·폐·신경계를 비롯한 전반적 신체 기능이 양호하다고 밝혔다.

그러나 백악관발 발표가 트럼프 대통령의 건강에 대한 세간의 의문을 해소하기엔 부족했다는 지적도 나왔다.

고(故) 딕 체니 전 부통령의 주치의였던 조너선 라이너는 엑스에 올린 글에서 트럼프 대통령이 심장 CT(컴퓨터 단층촬영) 스캔을 검진 때 반복해서 하는 이유가 이번 검진 결과에 소개되지 않았으며, 트럼프 대통령의 낮 시간대 피로와 졸음에 대해 의료진이 다뤘는지에 대해서도 의문이 있다고 밝혔다.

미국 매체 악시오스도 션 바바벨라 백악관 주치의가 이번 보고서에서 트럼프 대통령 손에 자주 생기는 멍, 발목이 붓는 증세 등을 둘러싼 의문을 해소하지 못했다고 보도했다. 보고서는 이번에도 트럼프 대통령의 잦은 악수 때문에 손에 멍이 생긴 것이라고 설명했는데, 충분한 설명으로 보기 어렵다는 지적이었다.

악시오스는 또 캘리포니아대 샌프란시스코 캠퍼스의 밥 와흐터 내과 과장을 인용, 심장 건강이 좋아 보이는 트럼프 대통령이 왜 아스피린을 상시 복용하는지에 대한 의문이 있다고 지적했다.