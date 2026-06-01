[헤럴드경제=민성기 기자] 홍준표 전 대구시장이 김부겸 더불어민주당 대구시장 후보를 지지하는 이유를 다시 한번 밝혔다.

홍 전 시장은 지난 31일 밤 자신의 SNS에 “신공항을 완성시켜 줄 사람으로 나는 김부겸 후보를 꼽는 것”이라며 “이번 대구시장 선거는 대구로서는 마지막 기회가 될 것”이라고 했다.

그는 “내가 대구시장 시절에 유치했던 데이터센터, UAM 사업 등 조단위의 대기업 핵심 사업들이 내가 그만두고 난 뒤 줄줄이 대구 포기를 선언하고 다른 지역으로 갔다. 신공항이 무산된다고 봤기 때문”이라며 이같이 밝혔다.

이어 “대기업 유치의 첫째 조건이 신공항이고 두 번째가 전기와 물, 세 번째 인재가 풍부해야 한다”며 “대구는 두 번째, 세 번째는 조금만 보완하면 가능하나 첫 번째는 현재의 방법으로는 불가능하다”고 설명했다.

홍 전 시장은 “30여년 전 대구 섬유산업이 몰락하기 시작할 때 산업구조 개편을 해야 했는데 대구 정치인 그 누구도 자리만 차지했지 나서지 않는 바람에 대구는 30년째 GRDP 꼴찌에서 벗어나지 못하고 있다”고 지적했다.

홍 전 시장은 대구를 살리기 위해 “대구 시장 시절 산업 구조 개편을 대대적으로 시작했고 첨단기업 40여개를 유치했으며 그 화룡점정으로 대기업 유치를 생각했다”며 “그러려면 하늘길을 열어야 해 신공항에 집중했다”고 밝혔다.

그러면서 “고향 분들이 어떤 결정을 하는지 지켜보겠다”고 했다.