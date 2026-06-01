기순도 명인과 장 담그기 체험 “요리에 풍미 더하는 훌륭한 재료” 호평

[헤럴드경제=김선국 기자] 해외 미슐랭 3스타 셰프들이 한국 전통장을 직접 체험하며 K-발효식품의 매력을 경험했다.

농림축산식품부는 서울푸드페스티벌 참석차 방한한 해외 미슐랭 3스타 셰프들이 지난달 30일 서울 종로구 식품명인체험홍보관에서 전통장 체험 행사에 참여했다고 1일 밝혔다.

이번 행사에는 프랑스의 크리스티앙 르 스케르와 프레데릭 안톤, 오스트리아의 마틴 오프너 등 미슐랭 3스타 셰프 3명이 참석했다.

체험은 대한민국식품명인 제35호인 기순도 명인이 진행했다. 셰프들은 전통장 제조 과정을 체험하고 기 명인의 장을 활용한 음식을 시식했다.

프레데릭 안톤 셰프는 “한국 음식은 채소를 기반으로 발효가 더해진 건강한 음식”이라며 “명인의 장은 요리에 풍미를 더해주는 훌륭한 재료”라고 평가했다.

농식품부와 대한민국식품명인협회는 전통 식품과 식문화 홍보를 위해 2016년부터 식품명인체험홍보관을 운영하고 있다.

홍보관에서는 식품명인 제품 판매와 전통식품 만들기 체험 프로그램을 운영 중이다. 연간 약 7000명이 체험에 참여하고 있으며 지난해에는 식품명인이 진행한 체험 53회와 전문강사 체험 204회가 운영됐다.

농식품부는 2024년 유네스코 인류무형문화유산에 등재된 ‘장 담그기 문화’를 계기로 전통장의 세계화에도 힘을 쏟고 있다.

정경석 농식품부 식품산업정책관은 “우리 장 담그기 문화가 유네스코 인류무형문화유산에 등재되면서 전통장의 우수성이 세계에 알려졌다”며 “전통 음식과 식문화가 지속적으로 발전할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.