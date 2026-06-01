한미 신약 플랫폼 ‘랩스커버리’ 글로벌 경쟁력 재입증…K-바이오 새 이정표 반환 의무 없는 선급금만 1129억원 확보…단장증후군 2상 완료 후 릴리 주도 글로벌 빅파마 릴리, 韓 제외 전 세계 독점권 확보…대사·희귀질환 영토 확장

[헤럴드경제=최은지 기자] 한미약품이 세계 비만·대사질환 치료제 시장을 이끄는 글로벌 빅파마 일라이 릴리와 조(兆) 단위 규모의 기술수출을 성사시키며 K-바이오의 저력을 다시 한번 세계 시장에 각인시켰다.

한미약품은 자체 개발한 바이오신약 후보물질 ‘소네페글루타이드(과제명 LAPSGLP-2 analog)’의 개발, 제조 및 상업화를 위한 라이선스 계약을 릴리와 체결했다고 1일 밝혔다.

이번 계약으로 릴리는 한국을 제외한 전 세계에서 소네페글루타이드의 개발, 제조 및 상업화를 전담하는 독점적 권리를 확보하게 된다.

이번 계약의 규모는 선급금과 마일스톤을 합산해 최대 12억6000만달러(약 1조8973억원)에 달한다. 한미약품은 릴리로부터 반환 의무가 없는 확정 선급금으로만 7500만달러(약 1129억원)를 우선 수령한다.

향후 글로벌 임상 개발과 국가별 규제 승인, 단계별 상업화 마일스톤 달성에 따라 최대 11억8500만달러(약 1조7844억원)를 추가로 받게 된다. 상업화 이후 글로벌 매출에 연동되는 러닝 로열티는 이번 계약 금액과 별개로 지급된다.

이번에 기술수출된 소네페글루타이드의 핵심 기반은 한미약품이 독자적으로 보유한 약효 지속성 플랫폼 기술인 ‘랩스커버리(LAPSCOVERY™)’다.

이미 동일 플랫폼을 적용한 바이오신약으로 미국 식품의약국(FDA) 시판허가를 획득해 글로벌 상업화 역량을 증명한 바 있으며, 현재 5개의 후속 후보물질이 글로벌 임상을 진행 중이다.

릴리가 한미약품의 플랫폼 기술에 거액을 베팅한 이유는 글루카곤 유사 펩타이드-2(GLP-2)의 탁월한 생물학적 효능 때문이다.

한미약품은 비임상 연구를 통해 GLP-2의 장 성장 촉진, 염증 완화, 장 점막 보호 및 재생 효과를 증명해 왔으며, 현재 희귀질환인 단장증후군(Short Bowel Syndrome)을 적응증으로 글로벌 임상 2상을 수행 중이다.

계약 조건에 따라 한미약품은 현재 진행 중인 글로벌 임상 2상 완료 시점까지 연구를 책임지며, 이후 릴리가 축적된 데이터를 바탕으로 다수 적응증 확장을 위한 후속 임상을 주도하게 된다.

임주현 한미그룹 부회장은 “전 세계 시장을 선도하는 혁신 기업인 릴리가 소네페글루타이드의 개발 잠재력을 높이 평가했다는 점에서 의미가 매우 깊다”며 “한미약품이 지켜온 인간존중과 가치창조라는 사명을 혁신 신약 개발을 통해 글로벌 무대에서 지속해서 실현해 나가겠다”고 밝혔다.