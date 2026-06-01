아시아 최대 IT 전시회 참가 게이밍용 OLED 및 QD-OLED 대거 공개 ‘보는 OLED’ 넘어 ‘플레이하는 OLED’ ‘울트라 슬림’ 노트북용 OLED 패널도 최초 공개 휴대용PC·노트북·모니터까지 16종 라인업

[헤럴드경제(타이베이)=박지영 기자] 삼성디스플레이가 아시아 최대 IT 전시회 ‘컴퓨텍스 2026’에서 게이밍용 OLED(유기발광다이오드)·QD-OLED(퀀텀닷) 제품군을 대거 공개하며 프리미엄 게이밍 디스플레이 시장 공략에 나선다. 휴대용 게이밍 PC용 8.8형부터 49형 QD-OLED 모니터까지 총 16종의 제품을 선보이며 기술 초격차를 강조했다.

삼성디스플레이는 2~5일(현지시간) 대만 타이베이 난강 전시센터에서 열리는 컴퓨텍스 2026에 참가, 노트북용 OLED 신기술과 차세대 QD-OLED 제품을 공개한다고 1일 밝혔다.

특히 현재 양산 제품보다 두께를 20% 이상 줄인 ‘울트라 슬림’ 노트북용 OLED 패널을 처음 선보인다. 패널 구조를 개선해 두께를 크게 줄여 고객사의 제품 설계자유도와 휴대성을 높였다. 동시에 트루블랙 구현과 고속 응답 성능을 유지한 것이 특징이다.

게이밍모니터 분야에서는 세계 최초로 4K 해상도와 360Hz 주사율을 동시에 구현한 QD-OLED 제품을 공개한다. 삼성디스플레이는 패널 회로와 구동 시스템을 최적화해 고해상도·고주사율 구현 과정에서 발생하는 기술적 한계를 극복했다. 또한 청색 OLED 적층 구조를 5개 층으로 늘린 ‘QD-OLED 펜타 탠덤’ 기술도 전시해 효율과 수명, 휘도를 향상시킨 차세대 기술력을 소개한다.

게이밍 모니터용 분야에서는 모니터 최초로 4K 해상도와 360Hz 고주사율을 동시에 구현한 QD-OLED 제품을 최초로 선보인다. 그동안 4K 해상도 또는 360Hz 이상의 주사율을 지원하는 모니터는 있었지만 두 가지 사양을 동시에 구현한 것은 삼성디스플레이가 최초다.

올해 초 공개한 ‘QD-OLED 펜타 탠덤’의 차별점도 확인할 수 있는 공간을 마련했다. 펜타 탠덤은 청색 OLED의 적층 구조를 기존 4개에서 5개로 늘리고 최신 유기 재료를 적용, QD-OLED의 효율∙수명∙휘도를 대폭 향상시킨 혁신 기술이다.

전시장에서는 다양한 게임 콘텐츠를 활용한 체험존도 운영한다. 최근 업계에서는 고성능 게이밍 시장을 중심으로 LCD(액정표시장치)에서 OLED로의 전환이 가속화되고 있다.

500Hz 주사율을 지원하는 27형 QD-OLED 모니터로 슈팅 게임을 즐기거나, OLED의 저계조 표현력과 색재현력을 활용한 체험형 게임을 통해 자발광 디스플레이의 장점을 직접 확인할 수 있다. 특히 삼성디스플레이가 AI를 활용해 자체 개발한 미니 게임도 공개해 게이밍 환경에서 OLED 성능 차이를 직관적으로 보여줄 예정이다.

손동일 삼성디스플레이 대형디스플레이사업부장(부사장)은 “하이엔드 게이밍 디스플레이 시장의 패러다임은 이미 LCD에서 자발광 디스플레이로 전환됐다”며 “게이머의 몰입도를 높이는 기술을 가장 먼저 선보이고 경험 혁신으로 이어가겠다”고 말했다.