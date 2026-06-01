GS타워서 장흥 민물장어 특식 행사 개최 단체급식 공급망 연계해 신규 소비처 발굴

[헤럴드경제=김선국 기자] 해양수산부가 기업 구내식당을 활용한 수산물 소비 확대에 나선다. 대형마트 판매에 이어 단체급식 시장까지 판로를 넓혀 국내산 수산물 소비 기반을 확대하겠다는 구상이다.

해양수산부는 오는 2일 서울 강남구 GS타워 구내식당에서 GS리테일, 한국어촌어항공단, 민물장어자조금단체와 함께 국내산 장흥 민물장어 점심 특식 행사를 개최한다고 1일 밝혔다.

이번 행사는 해수부의 민간 협력 소득증진 사업의 일환으로 추진됐다. 해수부는 앞서 GS리테일과 협력해 국내산 민물장어를 GS더프레시 매장에서 판매하는 등 소비시장 확대 사업을 진행해 왔다.

이번에는 기업 단체급식 공급망과 연계해 새로운 소비처를 발굴하는 데 초점을 맞췄다.

행사에서는 전남 장흥에서 생산된 국내산 민물장어를 활용한 장어덮밥과 장어철판구이 등이 GS타워 구내식당 점심 메뉴로 제공된다. GS그룹 계열사와 입주사 임직원들이 국내산 수산물을 접할 수 있도록 한다는 취지다.

행사에는 박승준 해수부 어촌양식정책관, 곽용구 GS리테일 수퍼BU장, 홍종욱 한국어촌어항공단 이사장, 신영래 민물장어자조금단체 회장 등이 참석해 수산물 소비 확대 방안과 민간 협력 사업 확산 방안을 논의한다.

해수부는 이번 행사를 계기로 국내산 수산물을 활용한 급식 메뉴 개발을 확대하고 구내식당과 단체급식 시장을 중심으로 안정적인 공급망 구축을 추진할 계획이다.

박승준 어촌양식정책관은 “기업 근로자들에게 우리 수산물을 알리고 어업인들에게는 새로운 판로를 제공하는 상생 사례”라며 “민간기업과 협력을 확대해 국내산 수산물 소비 기반을 넓혀 나가겠다”고 말했다.