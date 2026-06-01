RISE 사업단 주최 30일 광주대 캠퍼스 개최

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주대학교(총장 김동진)는 지난 30일 오전 교내 캠퍼스 일원에서 재학생과 지역민 등 1000여 명이 참여한 가운데 2.1km 러닝과 21층 계단 오르기를 결합한 ‘2026 버티컬 런 광주 수직 마라톤 대회’를 개최했다.

광주대 RISE사업단이 주최하고, HARANG 너랑나랑하랑, 청뜰, 마라톤세상, 광주남구자원봉사센터가 공동 주관한 이번 행사는 2.1km 러닝 코스와 호심관 21층까지 총 412개의 계단을 오르는 수직 코스를 융합해 참가자들에게 기존 마라톤과는 차별화된 경험을 제공했다.

이 날 대회에는 총 1,000명이 도전했다. 일반부와 학생부로 나누어 선의의 경쟁을 펼친 결과 박종관 씨(9분38초73)와 최수미 씨(12분26초66)가 남녀 일반부 우승을 차지했다. 또 학생부에서는 박종성 씨(10분05초26)와 김지우 씨(12분17초43)가 남녀 1위에 올랐다. 대회 참가자 전원에게는 완주 메달, 러닝 베스트 등 레이스 팩이 제공됐다.

노선식 광주대학교 RISE사업단장은 “이번 대회는 학생과 시민이 함께 건강과 도전의 가치를 나누는 뜻깊은 자리였다”며 “앞으로도 광주대학교 캠퍼스가 지역민과 함께하는 열린 축제의 공간이 될 수 있도록 다양한 지역 연계 프로그램을 지속 추진하겠다”고 말했다.