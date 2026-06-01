신혼부부 김정민·이현민 씨, 결혼식 축하 화환 대신 받은 쌀 820kg 기부 -지역 내 저소득 취약계층 위해 전달 예정… 나눔 문화 확산 기대

[헤럴드경제=박종일 선임기자]중랑구는 최근 결혼식을 올린 신혼부부 김정민·이현민 씨로부터 지역 내 저소득 취약계층을 위한 사랑의 쌀 820kg(10kg 82포)을 지난달 29일 전달받았다.

인생의 새로운 출발선에 선 한 신혼부부가 화려한 축하 화환 대신 이웃을 위한 나눔을 선택하며 지역사회에 따뜻한 감동을 전한 것이다.

이번 기부는 신혼부부가 결혼식을 준비하며 일회성으로 소비되는 화환 대신 의미 있는 나눔을 실천하고자 하객들에게 축하 쌀을 요청하면서 마련됐다. 부부의 취지에 공감한 하객들의 마음이 더해져 총 820kg의 쌀이 모였다.

기부에 참여한 신혼부부는 “인생에서 가장 특별한 날을 더욱 뜻깊게 기억하고 싶어 화환 대신 쌀 기부를 준비하게 됐다”며 “축하해 주신 마음이 지역 내 어려운 이웃들에게 작은 힘과 위로가 되길 바란다”고 전했다.

구는 전달받은 쌀을 동 주민센터와 연계해 복지 사각지대에 놓인 위기가구와 독거어르신, 한부모가정 등 도움이 필요한 저소득 취약계층 가구에 전달할 예정이다.

구 관계자는 “새로운 출발을 이웃과 함께 나누며 따뜻한 나눔을 실천해 준 신혼부부에게 감사드린다”며 “이번 기부가 지역사회에 나눔 문화를 확산하는 계기가 되길 바라며, 전달받은 쌀은 꼭 필요한 가구에 소중히 전달하겠다”고 말했다.