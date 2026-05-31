[헤럴드경제=김진 기자] 가수 이영지가 6·3 지방선거를 앞두고 붉은색으로 염색한 머리를 소셜미디어에 올려 논란이 되자 “경솔한 행동 죄송하다”고 사과했다.

이영지는 31일 자신의 인스타그램을 통해 “너무 시의성 없는 스토리를 업로드해서 많이 놀라셨죠”라며 사과했다. 그는 “죄송한 마음에 어떻게든 수습해 보고자 빨리 염색이라도 하고 오느라 해명이 늦었다”며 검은색으로 물들인 머리카락 사진을 공개했다.

이어 “지금이 중요한 시기인 걸 분명 인지하고 있었음에도 소통하고자 하는 의지가 앞서서 마구잡이로 최근 근황 사진을 올리는 데에 여념이 없었던 것 같다”며 “무지했다는 비겁한 변명 뒤에 숨지 않고 반성하며 배우겠다”고 덧붙였다.

이영지는 전날 인스타그램 스토리에 붉은색으로 염색한 머리와 붉은색 상의를 입은 사진을 올렸다. 게시물 배경음악에는 아이돌 그룹 코르티스의 ‘레드레드’(REDRED)가 삽입됐다.

해당 게시물들은 지방선거를 앞두고 특정 정당을 연상시킬 수 있다는 지적을 받았다. 현재 게시물들은 모두 삭제됐다.