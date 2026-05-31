신규 건조 버지니아급 제외키로

[헤럴드경제=김진 기자] 호주가 미국·영국과의 안보 동맹 오커스(AUKUS)에 따라 도입하는 핵추진 잠수함을 신규 건조 없이 중고 잠수함 3척만 들여오기로 했다.

31일(현지시간) 연합뉴스에 따르면 리처드 말스 호주 부총리 겸 국방부 장관, 피트 헤그세스 미 국방부(전쟁부) 장관, 존 힐리 영국 국방부 장관은 전날 아시아안보회의(샹그릴라 대화)가 열린 싱가포르에서 만나 이 같은 내용을 확인했다.

호주는 당초 미국으로부터 버지니아급 핵추진 공격잠수함(SSN) 3척을 도입하면서 미군이 운용 중인 현역 함정 2척과 신규 건조 함정 1척을 인수할 예정이었다. 그러나 달라진 잠수함 도입 계약에 따라 동일한 사양의 중고 버지니아급 3척을 2032년부터 4년마다 한 척씩 인도받기로 했다.

말스 부총리는 이번 계약 변경으로 상당한 비용 절감이 기대된다는 입장을 밝혔다. 그는 “잠수함을 운용하는 승조원뿐 아니라 잠수함을 유지·보수하는 인력에도 이는 매우 중요한 의미를 갖는다”고 말했다. 이어 “우리는 이 길을 가는 과정에서 모든 비용의 효율적인 옵션을 찾으려고 노력하고 있다”고 덧붙였다.

오커스 잠수한 사업은 30년간 약 2350억달러(약 35조4000억원)가 투입된다. 이번 비용 절감 대책에도 사업의 전체 비용에 큰 변화는 없는 것으로 알려졌다.

미국 내에서는 앞서 미군도 부족한 신규 건조 잠수함을 호주에 인도하는 문제를 놓고 반발 여론이 형성됐다. 미 해군은 버지니아급 잠수함 24척을 보유하고 있지만, 미국 조선소들의 버지니아급 잠수함 건조량은 연간 1.1~1.2척 수준이다. 목표인 2.33척에 크게 미달하는 수치다.

한편 미국·영국·오스트레일리아는 오커스를 기반으로 군사용 잠수 드론(UUV·무인 잠수정)에 이용될 첨단 장비를 공동 개발하기로 했다. 이들은 해저 핵심 기반시설 보호 등을 위해 유사시 무인정을 활용한 대잠·대수상전, 기뢰 대응, 전자전 등의 전력 강화가 필수적이라는 입장이다. 잠수 드론에 탑재해 감시·정찰·타격 능력 등을 강화할 장비를 공동 개발·활용하겠다는 방침이다.