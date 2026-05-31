[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]6·3 전국동시지방선거를 사흘을 앞둔 31일 더불어민주당 오중기 경북지사 후보와 이철우 국민의힘 후보가 경북 동해안에 화력을 집중했다.

오중기 후보는 이날 ‘이재명과 함께 경북 대전환’이라는 메인 슬로건을 바탕으로 오전 포항 죽도어시장 인사를 시작으로 유세전에 돌입, 이어 경주시 중앙시장과 황남동 황리단길을 찾아 시민과 관광객들에게 지지를 호소했다.

오후에는 다시 포항으로 이동해 영일대해수욕장에서 집중유세를 하고 다시 죽도시장 유세와 중앙상가 차량 순회 유세를 강행해 고향이자 핵심 지지 기반인 포항의 민심을 세밀하게 파고들었다.

이날 저녁 일정에는 더불어민주당 고민정 국회의원이 포항을 방문해 오중기 후보 지원 사격에 나섰다.

오 후보와 고 의원은 영일대 상가, 남구 대잠동 철길숲 그린웨이에서 합동 유세를 펼쳤다.

고민정 국회의원은 “선거를 사흘 앞둔 시점에서 경북 대전환을 이뤄낼 적임자는 오중기뿐”이라며 “당에서 적극 지원을 약속한 만큼 이재명 정부와 힘을 합쳐 경북에 필요한 게 뭔지를 콕콕 집어 제대로 지원하는 방안을 모색해 나가겠다”고 오 후보 지지를 호소했다.

이철우 후보는 이날 오전 경산 집중유세에 이어 오후에 포항 죽도시장 앞에서 집중유세를 펼치며 동해안권 표심 잡기에 나섰다.

이날 유세 현장에는 국민의힘 박용선 포항시장 후보와 김정재·이상휘 국회의원등 지역 출마자들이 대거 함께했다.

찬조연설자로는 홍문종 전 국회의원, 강선영 국회의원, 그리고 파키스탄 출신 귀화인 김강산 씨가 나섰다.

이철우 후보는 “지난해에 소상공인 100만명이 문을 닫는 등 민생이 매우 어렵다. 이 나라를 다시 살려내기 위해서는 좌우 균형이 맞는 나라를 만들어야 한다”며 현 정국에 대한 우려를 표했다.

이어 “포항은 용광로에서 철을 만들어 영일만의 기적을 이뤄냈고 이를 바탕으로 대한민국의 조선, 자동차, 전자산업이 탄생했다“며 ”대한민국이 세계 10대 경제 대국으로 우뚝 선 것은 바로 포항의 힘 덕분”이라며 포항 시민들의 자부심을 고취시켰다.

또 “박정희 대통령은 대일 청구권 자금을 국민에게 나눠주는 포퓰리즘적 선택 대신 포항제철을 지어 영일만의 기적을 완성했고 대한민국 발전의 원동력으로 만들었다”며 “이것이 바로 보수우파의 정신이자 경북의 새마을 정신”이라고 덧붙였다.

이 후보는 마지막으로 “선거에서 압승해 민주당의 독재를 막고 경북을 시작으로 대구, 부산, 울산, 경남, 충청을 넘어 수도권까지 보수우파의 기세를 확실히 보여줘야 한다” 며 “박용선 포항시장 후보와 힘을 합쳐 영일만 기적을 재현할 수 있도록 압도적으로 지지해달라”고 했다.

박용선 포항시장 후보는 “이제는 갈등과 분열을 넘어 화합과 상생의 길로 가야 할 때”라며 “포항을 기업하기 좋은 도시로 만들고 원도심을 혁신적으로 발전시키겠다”며 지지를 호소했다.

파키스탄 출신으로 한국에 귀화한 김강산 씨는 찬조연설에서 “이철우 후보는 국회의원 시절부터 지켜봐 왔는데 의리가 있고 한 번 뱉은 말은 끝까지 책임지는 진짜 사나이”라며 “포항의 눈부신 발전을 위해 이철우, 박용선 후보를 비롯한 국민의힘 후보들을 꼭 선택해달라”고 당부했다.

이철우 후보는 경산과 포항 유세를 마친 후 주말 광폭 행보의 마지막 행선지인 경주로 이동해 주말 동해안·남부권 집중 유세 일정을 소화하며 보수 표심 다지기를 이어갔다.