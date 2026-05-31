트리니다드토바고 5-0 완파 조유민은 오른쪽 발바닥 부상 배준호도 왼쪽 발목 통증 호소

[헤럴드경제=김지윤 기자] 2026 북중미 월드컵 개막을 코앞에 두고 마지막 평가전 일정에 들어간 한국 축구대표팀에 ‘부상 주의보’가 발령됐다.

홍명보 감독이 지휘하는 한국 대표팀은 31일(한국시간) 미국 유타주 프로보의 브리검영대 사우스필드에서 열린 트리니다드토바고와 평가전에서 트리니다드토바고를 상대로 5-0 대승을 거뒀다.

하지만 이날 경기에서는 아찔한 장면이 잇달아 나왔다.

중앙 수비수로 선발 출전한 조유민(알사르쟈)이 후반 9분께 트리니다드토바고 선수의 돌파를 막아내는 과정에서 오른쪽 발목 부위를 삐끗한 뒤 그라운드에 주저앉았다.

의료진이 뛰어 들어가 축구화를 벗기고 오른 발목 부위를 살펴봤고, 조유민은 더는 경기를 뛸 수 없어 박진섭(저장)과 교체됐다.

이 과정에서 조유민은 의료진에 업혀 경기장을 빠져나갔다.

대한축구협회 관계자에 따르면 조유민은 오른쪽 발바닥 부상으로 확인됐으며, 정확한 부상 정도는 다음 날 오전 정밀 검진을 통해 파악할 예정이다.

왼쪽 날개로 선발 출전한 배준호(스토크시티)도 후반 14분께 트리니다드토바고 선수에게 양발 백태클을 당해 왼쪽 발목 부위에 통증을 호소하며 쓰러졌다.

배준호는 다행히 다시 일어나 경기를 이어갔지만 후반 17분 김민재(뮌헨)와 교체돼 벤치로 돌아왔다.

경기가 끝난 뒤 홍 감독은 둘의 부상 상태에 대해 “일단 배준호는 크게 통증이 있는 것 같지는 않은데, 조유민은 검진 결과를 지켜봐야 할 것 같다”며 “아직 검진 결과를 들은 건 없다”고 말했다.

하지만 월드컵 개막이 얼마 남지 않은 상황에서 선수들의 부상은 대표팀 전력은 물론 사기에도 큰 영향을 주는 만큼 내달 4일 예정된 엘살바도르와 평가전 역시 ‘부상 예방’이 핵심으로 떠올랐다.

한편 이번 월드컵은 역대 최대 규모로 열린다. 미국·캐나다·멕시코 3개국이 사상 처음으로 월드컵을 공동 개최하며, 참가국은 기존 32개국에서 48개국으로 늘었다. 경기 수 역시 64경기에서 104경기로 대폭 증가했다.

16개 도시에 걸쳐 펼쳐지는 이번 대회는 7월20일 미국 뉴욕/뉴저지 스타디움에서 열리는 결승으로 막을 내린다. 결승전에선 사상 처음으로 하프타임쇼가 열릴 예정이다. 여기에는 BTS가 샤키라, 마돈나와 함께 출연할 예정이어서 전 세계 팬들의 기대감을 끌어올린다.