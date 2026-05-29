노보기 버디 5개 무결점 플레이 ‘다승 도전’ 유현조, 1타차 추격

[헤럴드경제=조용직 기자] 박혜준이 KLPGA투어 Sh수협은행 MBN 여자오픈(총상금 10억원) 첫날 선두에 올랐다.

박혜준은 29일 경기도 양평의 더스타휴 골프&리조트(파72)에서 개최된 대회 1라운드에서 보기 없이 버디 5개로 5언더파 67타를 쳐 리더보드 최상단에 이름을 올렸다.

2022년 KLPGA 투어에 데뷔한 박혜준은 지난해 7월 롯데 오픈에서 첫 우승을 차지한 선수다. 올 시즌엔 한 차례만 탑10(DB 위민스 챔피언십·10위)을 거뒀지만 이번 대회에선 첫날부터 우승 도전장을 냈다.

이날 1번 홀부터 경기한 박혜준은 3번 홀(파5)에서 첫 버디를 잡아낸 것을 시작으로 전반 3타를 줄였다. 파를 기록한 9번 홀(파4)에서는 티샷이 카트 도로를 맞고 앞으로 크게 나아가면서 비거리가 ‘327.5야드’로 기록되기도 했다. 박혜준은 후반엔 11번 홀(파4)과 18번 홀(파5) 버디로 상승세를 이어갔다.

박헤준은 “그린을 딱 한 번 놓쳤을 정도로 샷 감각이 워낙 좋았다. 퍼트 때는 짧게 치지 않으려고 노력한 덕분에 좋은 거리 감각으로 큰 위기 없이 라운드를 치렀다”고 말했다. 그는 “올해 빨리 우승하고 싶었는데 이제 다시 좋은 기회가 온 만큼 성적에 너무 집착하지 않고 오늘처럼 자신있게 내 경기를 펼치겠다”고 각오를 밝혔다.

지난 시즌 대상 유현조는 버디 6개와 보기 2개를 엮어 4언더파 68타를 기록, 박혜준을 한 타 차로 뒤쫓으며 단독 2위에 이름을 올렸다.

유현조는 이달 3일 끝난 DB 위민스 챔피언십에 이은 시즌 두 번째 트로피를 정조준한다.

통산 20승에 도전하는 박민지는 3언더파 69타를 기록, 서교림, 홍현지 등과 공동 3위(3언더파 69타) 그룹을 형성했다.