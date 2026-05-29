[헤럴드경제=장윤우 기자] 방송인 맹승지가 개그우먼 은퇴를 공식 선언했다. 배우·방송 활동은 이어간다.

맹승지는 28일 자신의 소셜미디어(SNS) 스레드에 “개그우먼은 이제부터 은퇴!”라는 글을 올렸다. 그는“공채되고 2년 공개 코미디를 하고 신인상도 받고, MBC의 거의 모든 예능을 다 하고 SBS 넘어가서도 너무 재미있게 개그우먼 생활을 했다”고 돌아봤다.

맹승지는 “그 후로 10년 넘게 공개 코미디를 안 했고, 앞으로도 공개 코미디를 할 생각이 없어서 개그우먼으로 불리는 게 어색할 때가 있다”고 했다. 이어 “개그우먼으로 방송을 나가면 웃기려고 무리수를 두고 그러는 게 적응이 잘 안된다”고도 덧붙였다.

같은 날 인스타그램 질의응답을 통해서도 뜻을 재확인했다. 맹승지는 “마음속으로는 이미 오래전에 은퇴를 확정 지었고 올 하반기부터는 완전히 마침표를 찍을 것”이라고 답했다.

연예계 활동을 접는 것은 아니다. 맹승지는 “배우, 방송, 제작 등등하던 일은 이어갈 것”이라고 밝혔다. 그는 “사람이 100년 가까이 사는데 개그우먼은 한 번 해봐서 좋았고, 인생 2막도 즐거운 일 하며 행복하게 살 예정”이라고도 했다.

맹승지는 2013년 MBC 공채 코미디언 20기로 데뷔했다.