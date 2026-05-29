[헤럴드경제=최원혁 기자] 가수 겸 방송인 황광희가 지드래곤 편을 둘러싼 논란에 대해 사과했다.

28일 유튜브 채널 ‘솔로몬코드’에는 “I.O.I(아이오아이) 콘서트 연습 현장 급습, 광희랑 딱 30분만”이라는 제목의 영상이 올라왔다.

이날 황광희는 앞서 공개된 지드래곤 편을 언급하며 “아주 반응이 뜨거웠는데 1회 때는 여러분한테 말 못 할 이야기들이 많았다”고 했다.

이어 “여러분들이 아시면 눈물 흘릴 것이다. 광희한테 왜 그런 댓글을 달았냐”며 “많은 분이 또 궁금해했던 것이 코첼라에 갔는데 왜 코첼라를 찍지 않았나 싶었겠지만 그 주변을 촬영할 수 있는 권한이 없다”고 당시 상황을 설명했다.

그러면서 “또 왜 다른 멤버들하고 토크쇼를 하지 않았냐고 하는데, 그것도 다른 멤버들과 기획사가 다르기 때문에 컨펌이 나지 않았다. 다 인사는 했지만 그런부분을 편집에서 드러냈다”고 밝혔다.

황광희는 “여러 가지로 저도 긴장했던 부분이 많았다. 그건 정말 제가 사과드리겠다. 차근 차근 발전해 나가는 모습 지켜봐 주시기 바란다”며 고개를 숙였다.

또 “바쁜 시간 귀한시간 빼줬던 지용이랑 소속사 캘럭시코퍼레이션 정말 감사하다”며 “잘못한 건 인정하고 아닌 건 아니라고 말할 수 있다. 더 이상 이상한 댓글 달면 저도 고소간다. 저도 소송하려다가 참았다”고 말했다.