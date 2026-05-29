4월 순매도 규모 4조460억원 채권 시장은 한 달 만에 순투자

[헤럴드경제=홍태화 기자] 외국인 투자자들의 국내 주식 순매도 흐름이 4개월 연속 이어졌지만 중동 전쟁 발발 시점과 비교하면 매도 규모는 크게 줄어든 것으로 나타났다. 채권은 한 달 만에 순투자로 돌아섰다.

29일 금융감독원이 발표한 ‘2026년 4월 외국인 증권투자 동향’에 따르면 지난달 외국인 투자자는 국내 상장주식 4조460억원을 순매도했다. 중동 전쟁이 발발한 3월 43조원 넘게 팔며 역대 최대를 기록한 데 비하면 줄었다.

유가증권시장에서 3조6380억원을, 코스닥시장에서 4080억원을 순매도했다. 4월 말 기준 외국인의 국내 상장주식 보유 규모는 2121조4000억원으로, 전체 시가총액의 32.5%를 차지했다. 이는 그 전월보다 545조2000억원 증가한 수치다.

지역별로는 중동(2000억원)만 순매수했고, 아시아(1조8000억원), 미주(1조6000억원), 유럽(2000억원) 순서로 순매도가 나타났다.

국가별로는 노르웨이(1조7000억원), 룩셈부르크(1조6000억원)에서 순매수했지만, 싱가포르(3조4000억원), 영국(2조5000억원) 등은 순매도했다.

채권시장은 한 달 만에 순투자로 돌아섰다. 외국인은 지난달 상장채권 8조890억원을 순매수하고 7조6470억원을 만기상환 받아 4420억원을 순투자했다.

지역별로는 유럽(2조원), 미주(7000억원)가 순투자했고, 중동(8000억원), 아시아(1000억원) 등이 순회수했다.

종류별로는 국채에 4조7000억원 규모의 순투자가 이뤄졌고, 통안채는 1조4000억원어치 순회수됐다. 이에 따라 지난달 말 기준 외국인 상장채권 보유액은 전월 대비 1조4000억원 늘어난 325조2000억원(상장 잔액의 11.6%)으로 집계됐다.