28일 2호선 홍대입구역~을지로입구역 구간 막차, 1시간 앞당겨 24시 영업 종료 해당구간 내 시민불편 최소화를 위해 대체교통수단(버스 12대) 투입

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울교통공사는 서소문 고가 잔여 구조물 철거 작업의 영향으로 28일 2호선 홍대입구역~을지로입구역 구간 마지막 열차의 시간을 1시간 앞당긴다고 밝혔다.

이에 따라 2호선 홍대입구역부터 을지로입구역 구간의 역사들은 24시에 영업을 종료한다.

2호선 홍대입구역~을지로입구역 구간 : 홍대입구, 신촌, 이대, 아현, 충정로, 시청, 을지로입구

서소문 고가 잔여 구조물 철거 작업이 이뤄지는 지점 아래 2호선 충정로역~시청역 구간의 지하 터널이 있다는 점을 고려해 안전을 위해 막차 시간을 1시간 앞당기기로 결정했다.

열차 운행이 조기 종료되는 구간은 2호선 홍대입구역부터 을지로입구역까지다. 이외 구간은 기존처럼 다음 날 새벽 1시까지 열차를 운행한다.

공사는 해당구간 내 시민불편 최소화를 위해 대체교통수단(버스 12대)를 투입한다.

공사 관계자는 “철거 작업이 이뤄지는 지점의 지하에 2호선 지하 터널이 있어 안전을 위해 마지막 열차의 시간을 1시간 앞당기게 됐다.”라며 “안전을 위한 조치인 만큼 양해를 부탁드린다”고 말했다.